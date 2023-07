Nach Einbruch auf der Königsetappe: Geschke setzt Tour fort

Am Mittwoch erreichte Simon Geschke völlig entkräftet das Ziel nur knapp vor der zeitlichen Höchstgrenze, am Donnerstag stand er aber schon wieder am Start. Dem 37-Jährigen machen gesundheitliche Probleme zu schaffen.

Trotz seines schlimmen Einbruchs auf der 17. Etappe der Tour de France mit ihnen mehr als 5.000 Höhenmetern stand Simon Geschke am Donnerstag wieder am Start für die 185 Kilometer von Moûtiers nach Bourg-en-Bresse. "Mal gucken, wie es heute geht. Ich bin froh, dass ich noch drin bin", sagte der 37 Jahre alte Berliner in der ARD. Als Ziel für das überwiegend flache Rennen formulierte der Kletterer nur ein Wort: "Durchkommen." Doch bereits an der ersten Bergwertung, mit 1,6 Kilometern Länge und durchschnittlich 4,1 Prozent Steigung eigentlich keine schwere Prüfung, hatte der sichtbar angeschlagene Cofidis-Profi erneut Probleme.

Tags zuvor hatte sich der völlig entkräftete Geschke auf der Königsetappe nur kanpp vor dem Zeitlimit ins Ziel gerettet. Etwa 1:20 Minute vor der zeitlichen Höchstgrenze und 44:56 Minuten nach dem österreichischen Tagessieger Felix Gall rollte er am Mittwoch als Letzter über die Ziellinie auf 2003 Meter Höhe in Courchevel. An Geschkes Fersen war bereits der sogenannte Besenwagen, der hinter dem letzten Radprofi fährt. Wer das Zeitlimit nicht einhält, wird disqualifiziert.

"Hatte schon Albträume, die schöner waren"

"Ich hatte schon Albträume, die schöner waren. Eine ganz schlechte Etappe rausgesucht für einen schlechten Tag", sagte Geschke dem "CyclingMagazine". "Keine Ahnung, was los war, musste mich auf dem Weg ins Hotel übergeben und hatte bis eben Schüttelfrost.

"Ein harter Tag für Simon Geschke, der wie verrückt gekämpft hat, um die Zeit einzuhalten", teilte sein französisches Team Cofidis auf Twitter mit. Auf Videos in den sozialen Medien war der 37-Jährige zu sehen, wie er komplett ausgelaugt auf dem Boden lag. Wenige Stunden zuvor war der Sprinter Phil Bauhaus auf der 17. Tour-Etappe ausgestiegen.

Karriereende im nächsten Jahr

Geschke, der im kommenden Jahr seine Profi-Laufbahn beendet, gilt eigentlich als Bergfahrer. Im vergangenen Jahr trug er für neun Tage das Bergtrikot bei der Frankreich-Rundfahrt, in diesem Jahr kommt er aber nicht wirklich in Tritt. Bei der aktuellen Tour müssen über 55 000 Höhenmeter bewältigt werden, allein am Mittwoch waren es rund 5400 Höhenmeter.