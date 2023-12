Nach EA-Fehler: Darum ist die EURO-Kompensation in FC 24 nicht "unfair"

EA SPORTS war bei der Veröffentlichung der EURO-Items in FC 24 ein Fehler unterlaufen. Die Art der Entschädigung verärgert manche FUT-Fans allerdings mehr als das ursprüngliche Missgeschick.

Eigentlich wollte der Entwickler die FUT-Spieler schon mal in EM-Stimmung bringen - dieses Vorhaben ging zumindest teilweise nach hinten los. Sechs EURO-Botschafter-Objekte um Florian Wirtz wurden jüngst veröffentlicht. Eines von ihnen zu erhalten, ist denkbar einfach: Einzige Aufgabe ist es, bis zum 16. Januar eine Partie in Ultimate Team zu bestreiten. Manche Fans mussten allerdings nicht mal das tun. Sie zogen die EURO-Karten versehentlich aus regulären Packs.

Ein Fehler, den EA SPORTS zügig korrigierte. Zudem kündigte der Publisher eine Kompensation an, deren Verteilung am Donnerstagmittag abgeschlossen worden sein soll. Die betroffenen Spieler haben laut EA "den richtigen Inhalt" erhalten. Sprich: Diejenige Version des Fußballprofis, die aktuell aus den Packs zu ziehen ist. Im Fall von Wirtz handelt es sich um seine Goldkarte. Bei einem anderen EM-Botschafter des Entwicklers fällt die Entschädigung jedoch deutlich besser aus.

RTTK-Dembelé statt Gold-Wirtz

Ousmane Dembelé war Teil des zweiten Teams der Promo "Road to the Knockouts" (RTTK). In diesem Rahmen hatte der PSG-Angreifer eine verbesserte Spezialkarte für die Packs bekommen - mit 97er-Tempo. Auch die jeweils fünf Sterne für schwachen Fuß und Spezialbewegungen machen das Item zu einer hervorragenden Option für den rechten Flügel. Zum Vergleich: Wirtz' Goldkarte weist je vier Sterne auf, ihr stärkster Grundwert ist das Dribbling mit 87 Punkten.

Auf X fasst der Nutzer 'HannesPloeger' zusammen, was diverse FUT-Spieler in unterschiedlicher Form äußerten: "Ich habe EURO-Wirtz gezogen und zehn Minuten später das Goldobjekt als Kompensation erhalten. Wie unfair ist das denn?" Ausgangspunkt für diesen Kommentar war ein Post, in dem RTTK-Dembelé als neue Entschädigung thematisiert wurde. FUTBIN wiederum wies darauf hin, dass EA SPORTS korrekt gehandelt habe.

"Dembelés RTTK-Version ist in den Packs, daher ist es die richtige Kompensation", schrieb der X-Account der Datenbank. Tatsächlich erscheint der Vorgang nur auf den ersten Blick unfair: Die EURO-Items hätten die weiteren Varianten der Spieler in den Packs niemals ersetzen dürfen. Wäre EA SPORTS dieser Fauxpas nicht unterlaufen, stünden die betroffenen Fans mit dem gleichen Ergebnis da. Manche hätten RTTK-Dembelé gezogen - und andere eben das Goldobjekt von Wirtz.