Nach durchwachsener Bayern-Leihe: Joao Cancelos Wechsel zu Barça ist fix

Nach einem halben Jahr als Leihspieler des FC Bayern München schlägt Joao Cancelo ein neues Kapitel in Spanien auf. Der Rechtsverteidiger von Manchester City wechselt zum FC Barcelona.

Wirklich glücklich verlief das kurze Intermezzo in München für Joao Cancelo nicht. Ende Januar schloss sich der 29-Jährige dem deutschen Rekordmeister auf Leihbasis an, ließ immer mal wieder seine Qualitäten aufblitzen, aber zeigte diese eben nicht konstant. Stattdessen verlor er zwischenzeitlich seinen Stammplatz, beim Portugiesen machte sich Frust breit.

Entsprechend überraschte es nicht, dass der FC Bayern am Ende der Leihe und nach 15 Joao-Cancelo-Einsätzen in der Bundesliga mit einer kicker-Durchschnittsnote von 3,42 auf die 70 Millionen Euro schwere Kaufoption verzichtete. Eine langfristige Rückkehr zu Manchester City galt aufgrund des angespannten Verhältnisses zwischen Joao Cancelo und Trainer Pep Guardiola ebenfalls als unwahrscheinlich. In den ersten vier Pflichtspielen der neuen Saison stand er nicht mal im Kader.

Nun gibt es eine Lösung: Der 44-malige Nationalspieler, der zuletzt doch auch wieder mit einem Engagement beim FCB in Verbindung gebracht worden ist, wechselt zum FC Barcelona - auf Leihbasis für ein Jahr. Medienberichten zufolge ist in dem Deal wie im Falle von Barça-Leihspieler Joao Felix allerdings nicht wie zunächst gedacht keine Kaufoption für 25 Millionen Euro inkludiert. Der Grund: Aufgrund der Financial-Fairplay-Regelungen der UEFA durfte das finanziell nicht allzu rosig dastehende Barcelona laut diverser Medienberichte keine solchen Klauseln integrieren.

Dembelé-Verkauf ebnet Weg für Joao Cancelo

Die Katalanen waren schon länger an einer Verpflichtung Joao Cancelos interessiert, der Verkauf von Ousmane Dembelé nach Paris soll letztlich den Weg für den Transfer frei gemacht haben. Ohne den Abgang des Franzosen hätte Barça das Gehalt des Neuzugangs - und wohl auch das von Joao Felix - unter den Salary-Cap-Regeln der spanischen Liga nicht in das Teamgefüge integrieren können.

Viele meiner Kindheitsidole haben hier gespielt. Joao Cancelo über den FC Barcelona

"Ich freue mich sehr, für diesen Klub nun aufzulaufen - das ist ein Traum, der in Erfüllung geht", sagte Joao Cancelo in einem ersten TV-Interview mit den klubeigenen Kanälen. "Seit ich ein Kind war habe ich davon geträumt, für einen so großen Klub wie diesen zu spielen. Viele meiner Kindheitsidole haben hier gespielt." Seine große Hoffnung für die Saison: "Titel gewinnen." Diesbezüglich glaubt er, dass sein offensiver Spielstil dabei dem Team helfen kann - "ich gebe auf jeden Fall alles".

Barça hat damit die erhoffte Verstärkung für die Rechtsverteidiger-Position gefunden. In der Vergangenheit und auch zum Saisonstart bekleidete Jules Koundé noch diese Position. Der Franzose ist allerdings gelernter Innenverteidiger und soll rechts hinten unglücklich sein.

Der bei Benfica ausgebildete Joao Cancelo lief nach Stationen bei Valencia (74 La-Liga-Spiele), Inter Mailand und Juventus Turin (insgesamt 51 Serie-A-Partien) seit 2019 für City auf und kommt mit der Erfahrung aus 98 Premier-League-Spielen (fünf Tore, zwölf Vorlagen) sowie 49 Einsätzen in der Champions League (vier Tore, 13 Vorlagen) zu den Katalanen.