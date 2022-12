Nach Duell mit Mbappé: Kaminski kehrt als "besserer Spieler" zurück

Mit Jakub Kaminski hat sich am Sonntag der letzte Spieler des VfL Wolfsburg von der WM in Katar verabschiedet. Der Pole kehrt jedoch erhobenen Hauptes nach Wolfsburg zurück - und spielt auch dort längst eine wichtige Rolle.

Die Enttäuschung war zunächst groß, nach dem polnischen Aus im Achtelfinale gegen Frankreich (1:3) wird aber schnell der Stolz überwiegen. Sowohl bei dem Team als auch bei Jakub Kaminski persönlich. Der 20-Jährige kann auf vier Einsätze zurückblicken, zweimal stand er in der Startelf, so auch im Duell mit Kylian Mbappé und Co.

"Ich gehe als besserer Spieler nach Deutschland zurück"

Gegen den Superstar war der Wolfsburger Flügelspieler auf der rechten Seite permanent auch defensiv gefordert, das Aus konnte auch er nicht verhindern. Dennoch: Kaminski demonstrierte bei seinem ersten großen Turnier auf der großen Bühne, dass mit ihm in Zukunft zu rechnen ist. Damit setzte er das fort, was er in der Hinserie in der Bundesliga bereits angedeutet hat. Und ist überzeugt: "Ich gehe als besserer Spieler nach Deutschland zurück."

"Er ist noch lange nicht am Ende seiner Entwicklung"

Niko Kovac wird's freuen, der Trainer hält ohnehin große Stücke auf Kaminski, der sich im Laufe dieser Saison einen Stammplatz erkämpft hat und mit drei Torvorlagen in 13 Ligaspielen und seinem Siegtreffer im Pokal bei Eintracht Braunschweig (2:1) auch schon Spuren hinterlassen hat. "Er wird von Woche zu Woche besser", freute sich Geschäftsführer Jörg Schmadtke bereits über die Entwicklung seines Sommerneuzugangs, der für 10 Millionen Euro von Lech Posen gekommen war. Die Überzeugung des 58-jährigen Managers: "Er ist noch lange nicht am Ende seiner Entwicklung." Die WM-Teilnahme dürfte einen weiteren Schub gegeben haben. Kaminski, der nun acht Länderspiele auf dem Konto hat: "Ich habe an Erfahrung gewonnen."

Das gilt auch für die anderen beiden WM-Fahrer, wenngleich das Turnier für Belgiens Ersatzkeeper Koen Casteels und vor allem für den dänischen Stürmer Jonas Wind enttäuschend verlief - beide kamen nicht über die Gruppenphase hinaus. Während Casteels von vornherein wusste, dass er nur im Notfall zum Einsatz kommen würde, hatte sich Wind mehr ausgerechnet. Dänemarks Trainer Kasper Hjulmand verzichtete jedoch gänzlich auf den Wolfsburger Offensivmann, der in der Hinserie acht von 15 Spielen wegen einer Oberschenkelverletzung verpasst hatte. Und auch anschließend kam der 23-Jährige lediglich ein Mal in der Startelf zum Einsatz. Zu wenig, um sich für mehr Einsatzzeit im Nationalteam zu empfehlen.