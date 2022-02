Nach Dresdens Antrag: DFB reduziert Strafe

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes hat Dynamo Dresden erlaubt, einen Teil der Geldstrafe wegen Gewalt gegen Ordner im Spiel auf Schalke für Gegenmaßnahmen einzusetzen.

Vor einer Woche hatte der DFB den Zweitligisten noch zu einer Strafe von 60.000 Euro verurteilt. Dem Dresdner Einspruch wurde nun jedoch stattgegeben, der Verein darf nun "bis zu 18.000 Euro der Summe für sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen einsetzen", was dem Verband bis zum 31. August 2022 nachzuweisen sei.

Zu dem Angriff einiger Dresdner Anhänger auf Ordner in der Gelsenkirchener Veltins Arena war es am 23. Oktober 2021 gekommen, nach der 0:3-Niederlage Dresdens gegen Schalke. Der DFB beschreibt die Szenen als "massiv tätliche" Angriffe und berichtete von einem bewusstlos gewordenen Ordner, der in der Folge mehrere Tage stationär im Krankenhaus behandelt wurde. Ein anderer Ordner trug demnach "mehrere Fingerbrüche" davon, zudem habe es beim Sicherheitspersonal Prellungen gegeben.