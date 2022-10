Nach Dresden-Spiel: Essen spricht zwei Stadionverbote aus

Rot-Weiss Essen hat auf die Vorfälle rund um das Spiel gegen Dynamo Dresden reagiert und zwei Stadionverbote ausgesprochen.

Die Partie gegen Dynamo Dresden (1:1) am letzten Spieltag verlief größtenteils ruhig, die beiden Fanlager verhielten sich diszipliniert. Doch zwei Zuschauer wurden auffällig - und seitens von RWE dafür mit einem bundesweit gültigen Stadionverbot belegt. Dies teilte der Drittligist am Donnerstag mit.

Eine Person soll während der Partie einen vollen Bierbecher in Richtung Innenraum geschleudert haben, der Becher traf jedoch einen anderen Zuschauer. In der anschließenden Auseinandersetzung der Beteiligten soll der Werfer mehrfach mit Gewalt gedroht haben und nach Angaben des Vereins erst vom Sicherheitsdienst von der Ausübung derselben abgehalten worden sein. Im zweiten Fall soll ein Essener Zuschauer nach Abpfiff Offizielle und Spieler der Gäste aus Dresden verbal beleidigt und zudem die körperliche Auseinandersetzung gesucht haben. Dazu habe die Person versucht, die anwesende Ordnungskette zu durchbrechen, die Polizei musste einschreiten.

Nicht zum ersten Mal hat RWE damit auf das Fehlverhalten einiger eigener Fans reagieren müssen. Erst in der Woche zuvor hat der Verein gegen insgesamt 76 eigene Anhänger ein Hausverbot verhängt. In diesem Zusammenhang stellte der Verein "eine Zunahme an bedenklichen und strafrechtlich relevanten Vorfällen im Zusammenhang mit RWE-Spielen" fest. Auch im aktuelle Fall sprach sich der Klub auf seiner Website "klar und eindeutig gegen Gewalt und jede Form der Diskriminierung aus" und wird weiterhin "Vorfälle "im und um das Stadion an der Hafenstraße konsequent verfolgen".