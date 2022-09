Nach Dreierpack im Schweinfurt: Wildersinn schwärmt von Sané

Nach zehn Spieltagen und dem emotional so wichtigen 5:2-Derby-Erfolg in Schweinfurt können die Würzburger Kickers ein positives Zwischenfazit ziehen: Der Neustart in der Regionalliga nach dem Absturz mit zwei Abstiegen in Serie ist gelungen, der freie Fall gestoppt und der Stimmungsumschwung geschafft.

Mehr zur Regionalliga Bayern Startseite

Spieltag

Tabelle

Tabellenrechner

Im intensiv geführten Unterfranken-Duell in Schweinfurt waren die Kickers am Ende das kaltschnäuzigere und auch bessere Team. Herausragend war dabei Angreifer Saliou Sané. "Er war sensationell", schwärmte Trainer Marco Wildersinn. "Was er wegarbeitet, wie er sich in jeden Zweikampf wirft - und dann macht er noch drei Tore. Für ihn freut mich das besonders, denn er kam bisher ein bisschen zu kurz, weil wir ihn nicht mit den Bällen füttern, die er braucht", so der 41-Jährige.

Dass der Fußballlehrer meist den richtigen Ton trifft, gehört auch zum Erfolgsrezept in dieser Saison. Dass auch die in der Startelf nicht Berücksichtigten jedes der fünf Tore inbrünstig mitfeierten, zeigt den Geist, der derzeit im Team herrscht. Auch Dreifach-Torschütze Sané gerät dabei ins Schwärmen: "Ich habe in wenigen Mannschaften gespielt, in denen eine so harmonische Stimmung und gleichzeitig so viel Spannung in jedem Training war."

Dass er als einer von insgesamt sechs Spielern aus dem Abstiegskader der Vorsaison geblieben ist, hat sich als richtig erwiesen.