Nach dreieinhalb Jahren: Antonitsch verlässt Ingolstadt gen Elversberg

Für Nico Antonitsch öffnet sich ein neues Kapitel seiner Karriere. Der 31-jährige Innenverteidiger des FC Ingolstadt verlässt den oberbayrischen Drittligisten in Richtung Elversberg, wo er einen Vertrag bis zum Sommer 2024 unterschreibt.

Als die Partie zwischen dem MSV Duisburg und dem FC Ingolstadt am 12. November abgepfiffen wurde, wusste Nico Antonitsch womöglich noch nicht, dass es sein letztes Spiel in den Farben der Oberbayern sein würde, auch wenn der Österreicher 90 Minuten auf der Bank saß.

"Etwas ganz Besonderes": Antonitsch blickt auf die Zeit beim FCI zurück

Nachdem der 31-jährige Innenverteidiger in der laufenden Spielzeit nur auf drei Einsätze kam, gehen der FCI und Antonitsch nun getrennte Wege. Der gebürtige Wiener blickt emotional auf seine längste Profistation zurück: "Die Zeit auf der Schanz ist für mich persönlich etwas ganz Besonderes gewesen. Hier habe ich mit den Relegationsspielen, dem Aufstieg oder der letztjährigen Saison in der 2. Bundesliga - emotional gesehen - alles erlebt, was der Fußball zu bieten hat", bilanziert Antonitsch auf der FCI-Website.

"Für die Unterstützung, die ich in den letzten dreieinhalb Jahren erfahren habe, möchte ich mich recht herzlich bedanken." Nun sei jedoch die Zeit gekommen, "weiterzuziehen."

SVE-Sportvorstand Ole Book erklärt den Transfer des Österreichers: "Mit Nico Antonitsch haben wir einen erfahrenen Spieler für unser Team gewonnen, der die Abwehrkette nicht nur in den nächsten Wochen und Monaten, sondern auch darüber hinaus stützen soll und kann." Antonitsch selbst freue sich sehr, "mit dem Team bald in die Rückrunde zu starten" und sei gespannt die Mannschaft in den nächsten Tagen und Wochen kennenzulernen.

Die SVE belegt zur Winterpause als Aufsteiger überraschend den ersten Platz im Drittliga-Klassement.