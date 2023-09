Nach drei Pflichtspiel-Niederlagen: Fischer will von Krise nichts wissen

Zum ersten Mal in seiner Vereinsgeschichte muss Union Berlin von Champions League auf Bundesliga umswitchen. Gegen Hoffenheim soll der Erfolg zurückkehren.

Nach dem Last-Minute-K.o. von Madrid heißt die Realität für den 1. FC Union Berlin am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) TSG Hoffenheim. Im heimischen Stadion An der Alten Försterei soll nach dem unglücklichen Debüt in der Königsklasse bei Real Madrid (0:1) gepunktet werden.

Ein Stück weit wäre das auch gut für das Befinden der Mannschaft. Inklusive der beiden jüngsten Bundesliga-Niederlagen beim VfL Wolfsburg (1:2) und daheim gegen RB Leipzig (0:3) gab es drei Pflichtspiele mit dreifachem Punktverlust in Folge.

Fischer: "Spüre überhaupt keinen Druck, wenn ich sehe, wie die Mannschaft aufgetreten ist"

Trainer Urs Fischer will von einer Krise aber nichts wissen. "Ich spüre überhaupt keinen Druck, wenn ich sehe, wie die Mannschaft aufgetreten ist. Logisch, die Resultate gefallen uns nicht", sagte der Schweizer. "Wir gewinnen auch lieber. Aber wir sind noch im Rennen. Unsere Zielsetzung sind immer noch 40 Punkte."

Bei diesem Unterfangen muss wie schon in Madrid Abwehrchef Robin Knoche (muskuläre Probleme) passen. Ebenso fallen Sechser Rani Khedira (Wadenverletzung) und Angreifer Kevin Volland (Rotsperre) aus. Zudem ist der Einsatz von Alex Kral fraglich, der sich in Madrid verletzt hatte.

Bonucci vor Bundesliga-Debüt

Für Knoche wird zum zweiten Mal Leonardo Bonucci einspringen und nun auch sein Debüt in der Bundesliga erleben. Dem Einsatz des Italieners steht nichts im Wege, obwohl er in der Schlusshase in Madrid gegen Paul Jaeckel ausgetauscht werden musste. "Es sieht gut aus. Ich habe mit ihm gesprochen, er fühlt sich entsprechend gut. Es war richtig, ihn frühzeitig vom Platz zu nehmen", meinte Fischer. "Er hatte signalisiert, dass die Muskulatur zugemacht hat und nun zwei Tage Zeit, um sich zu erholen."

Das Match gegen die Hoffenheimer, die 800 Fans mitbringen, wird kein Selbstläufer. Schließlich hat die TSG in dieser Serie schon drei Mal gewonnen. Fischer erwartet eine hohe Hürde: "Sie präsentieren sich gut organisiert. Das ist eine Mannschaft mit einer gewissen Körperlichkeit, auch bei Standards. Da wartet eine schöne Aufgabe auf uns."