Nach drei Jahren Verl: Ochojski wechselt zum Jahn

Verabschiedet wurde Nico Ochojski beim SC Verl schon beim letzten Heimspiel der vergangenen Saison. Nun steht auch fest, wohin der Weg des 25-Jährigen führt - eine Liga höher zum SSV Jahn Regensburg.

Für ihn geht es eine Liga höher in Regensburg weiter: Nico Ochojski. IMAGO/Dünhölter SportPresseFoto

Nach drei Jahren in Verl und 98 Drittligaspielen für die Ostwestfalen macht Nico Ochojski nun den nächsten Schritt. Der Rechtsverteidiger, der im Sommer 2021 von Fortuna Köln kam und dort sein Drittliga-Debüt gegeben hatte, wechselt zu Zweitliga-Aufsteiger Regensburg.

"Hast du dir verdient", gibt der SCV Ochojski mit auf den Weg, schließlich war der Abwehrspieler in der vergangenen Saison einer der Dauerbrenner beim Drittligisten und absolvierte 36 von 38 möglichen Partien (2 Tore, 3 Assists), stand 36-mal in der Startelf und lieferte konstant ordentliche Leistungen ab (kicker-Durchschnittsnote 3,28).

zum Thema Die Sommer-Neuzugänge der Zweitligisten im Überblick

Nun geht es für ihn beim Jahn weiter, Ochojski ist der erste Neuzugang des künftigen Zweitligisten. Dort hat er einen Vertrag bis zum 30. Juni 2026 unterschrieben, wie der SSV am Dienstag mitteilte.

"Nico ist ein dynamischer Außenverteidiger, der durch seine technischen Fähigkeiten auch im zentralen Mittelfeld spielen kann. Mit seiner Spielweise und seiner Mentalität passt er hervorragend zur Jahn Spielphilosophie und auch als Charakter ist er ein Gewinn für unsere Mannschaft", begründete Achim Beierlorzer, Geschäftsführer Sport, die Verpflichtung von Ochojski.

"Aufrichtige und konstruktive Gespräche" mit Regensburg

Der freut sich auf den Jahn und die 2. Liga. "Es fühlt sich unheimlich gut an, hier in Regensburg den Vertrag unterschrieben zu haben. Die Vereinsverantwortlichen sind früh auf mich zugekommen und wir hatten aufrichtige und konstruktive Gespräche, die mich vom Weg des SSV Jahn überzeugt haben." Ochojski will sich nach seinem Wechsel "mit meiner Spielweise und meiner kämpferischen Art" bei den Oberpfälzern "direkt einbringen".

nik