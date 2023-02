Nach doppelter WM-Absage: Bommes kehrt vor die Kamera zurück

Zwei Weltmeisterschaften hatte Alexander Bommes aus gesundheitlichen Gründen verpasst. Nun kehrt der ARD-Moderator im DFB-Pokal vor die Kamera zurück.

Bommes steht nach zwei abgesagten Weltmeisterschaften vor seinem TV-Comeback. Der Sportjournalist soll nach derzeitigen Planungen am 18. März die "Sportschau" moderieren und am 4. April bei der Live-Übertragung des DFB-Pokalspiels FC Bayern München gegen SC Freiburg - dieses Duell wurde wie die anderen drei Begegnungen am Mittwoch genau terminiert - im Einsatz sein. Das bestätigte die ARD am Mittwoch.

Der 47-Jährige hatte zuletzt die Fußball- und die Handball-WM verpasst. Im Januar hatte Bommes in einer Mitteilung des öffentlich-rechtlichen Senders gesagt, dass er "einige gesundheitliche Einschränkungen" hatte und "die weitere Genesung abschließen" wolle. Bei der Fußball-WM war Jessy Wellmer für ihn eingesprungen, beim Handball hatte Stephanie Müller-Spirra seinen Job übernommen.