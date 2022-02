Nach Disqualifikation in Acapulco: Zverev gibt Davis-Cup-Comeback

Nach seiner Disqualifikation beim ATP-Turnier in Acapulco gibt Alexander Zverev überraschend sein Comeback im Davis Cup.

Sehen sich in Rio: Michael Kohlmann und Alexander Zverev.

Der Olympiasieger wurde für das Qualifikationsspiel am 4./5. März in Rio de Janeiro nachnominiert, wie der Deutsche Tennis Bund am Sonntag mitteilte. Dafür gehört Daniel Altmaier nicht mehr zum Team von Bundestrainer Michael Kohlmann.

"Wir freuen uns, dass Alexander dabei ist. Sein Verhalten in Acapulco war ohne Frage inakzeptabel und falsch. Das hat Alexander selbst erkannt und sich dafür entschuldigt", sagte Kohlmann. "Wir möchten ihm jetzt als Team helfen, die schwierige Phase zu überstehen", sagte Kohlmann, der seine Coronavirusinfektion auskuriert hat und das Team in Rio de Janeiro damit betreuen kann.

Zverev war in Acapulco am Dienstag (Ortszeit) nach einem Doppel disqualifiziert worden, weil er mehrmals mit dem Tennisschläger gegen den Schiedsrichterstuhl geschlagen und dabei fast den Referee getroffen hatte. Der 24-Jährige hatte sich danach via Instagram für seinen Ausraster entschuldigt und sein Verhalten als "inakzeptabel" bezeichnet.

Die Herren-Organisation ATP verurteilte Zverev zu einer Strafe in Höhe von 40 000 Dollar. Zudem muss er das Preisgeld von mehr als 30 000 Dollar zurückzahlen und verliert die Punkte für die Weltrangliste. Außerdem läuft noch eine Untersuchung des Vorfalls.