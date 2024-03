Nach Diskussionen mit dem Linienrichter: Rublev im Halbfinale disqualifiziert

Eine verbale Auseinandersetzung mit einem Linienrichter hat das Halbfinale beim ATP-Turnier in Dubai für Andrey Rublev vorzeitig beendet. Nach minutenlangen Diskussionen wurde der Russe disqualifiziert.

Knapp zweieinhalb Stunden hatten sich Andrey Rublev und Alexander Bublik im Halbfinale der Dubai Championships bereits beackert, beim Stand von 6:7 (4:7), 7:6 (7:5), 6:5 für Bublik nahm das Match im entscheidenden dritten Satz allerdings ein unrühmliches Ende: Disqualifikation Rublev.

Der 26-Jährige hatte zuvor sichtlich frustriert einen Linienrichter verbal angegangen. Er hatte eine Vorhand seines Gegners im Aus gesehen und machte seinem Ärger vor dem Gesicht des Linienrichters Luft. Nach minutenlanger Diskussion mit weiteren Offiziellen des Matches gab Stuhlschiedsrichterin Miriam Bley die Disqualifikation Rublevs bekannt.

Offenbar schrie Rublev den Linienrichter sowohl auf Englisch als auch auf Russisch an. Im Anschluss kam der deutsche Supervisor Roland Herfel in Begleitung eines Russisch sprechenden Mannes auf den Platz, der erklärte, Rublev habe auf Russisch geflucht. Aufgrund der Disqualifikation erhält der Russe für den Halbfinal-Einzug in Dubai keine Weltranglistenpunkte.

Humbert schlägt top-gesetzten Medvedev

Rublev bestand zwar darauf, Englisch gesprochen zu haben, das half ihm jedoch ebenso wenig wie das positive Einwirken seines Gegners. Bublik erklärte: "Ich bin bereit, weiterzuspielen." Doch für Rublev ging es nicht weiter.

Zuvor hatte auch sein Kontrahent während des finalen Satzes mehrfach mit der Stuhlschiedsrichterin diskutiert. Bublik, an Position 7 gesetzt, steht nun im Finale von Dubai und trifft dort auf den Franzosen Ugo Humbert. Der 25-Jährige bezwang den top-gesetzten Daniil Medvedev in zwei Sätzen mit 7:5, 6:3.