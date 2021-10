Nach DFL-Rücktritt: Peters will DFB-Präsident werden

DFL-Aufsichtsratschef Peter Peters hat seinen Rücktritt von diesem Posten angekündigt. Hintergrund: Der 59-Jährige will beim nächsten Bundestag am 11. März 2022 für das vakante Amt des DFB-Präsidenten kandidieren.

Auf ihn könnte Hans-Joachim Watzke folgen: Der scheidende DFL-Aufsichtsratschef Peter Peters. Thomas Boecker/DFB via EIBNER/Sascha Walther

Seit dem Abgang von Ex-Präsident Fritz Keller führen die nominellen Vizepräsidenten Peter Peters und Dr. Rainer Koch interimsweise die Geschicke des DFB. Entgegen offiziellen Verlautbarungen wirken beide freilich eher als Antipoden denn als Doppelspitze. Peters' Ambitionen auf die dauerhafte Keller-Nachfolge sind schon seit geraumer Zeit bekannt, im Gespräch mit dem kicker bestätigte der Multifunktionär diese am Montagnachmittag nun auch ausdrücklich: "Ich habe meine Bereitschaft zur Kandidatur erklärt. Und nach zahlreichen Gesprächen spüre ich das entsprechende Vertrauen, auch in den Reihen der Landesverbände."

Dieses schien nach dem jüngsten Treffen der Landesverbände vor gut einer Woche in Hamburg zunächst nicht gegeben. Als Sprecher der Versammlung gaben Schleswig-Holsteins Boss Uwe Döring und Dr. Hans-Dieter Drewitz als Vertreter des Südwestdeutschen Verbands bekannt: Die 21 Landesverbände stimmten darin überein, dass der künftige DFB-Präsident "aus dem Amateurbereich kommen" solle. Dies schloss den langjährigen Schalker Profi-Funktionär Peters eigentlich aus.

"Ohne Netz und doppelten Boden" - Watzke als Wunschnachfolger

Peters selbst hat jedoch nach eigener Aussage zumindest aus einer relevanten Anzahl von Landesverbänden sowohl vor deren Sitzung als auch danach andere Signale erhalten. Das Vertrauen des Profilagers dürfte er ohnehin besitzen. Wird er innerhalb der bis zum 11. Februar laufenden Frist auch formal vorgeschlagen, steht auf dem DFB-Bundestag am 11. März in Frankfurt also vermutlich eine Kampfkandidatur bevor. Denn dass aus den Landesverbänden heraus ein weiterer Bewerber aufgestellt wird, zeichnet sich unverkennbar ab. Als Favorit gilt weiterhin Bernd Neuendorf, Präsident des Verbandes Mittelrhein.

Dass Peters nun seinen Abschied als DFL-Aufsichtsratschef angekündigt hat (die "Bild" berichtete zuerst), geschieht "aus freien Stücken" und nachvollziehbar im Kontext der angestrebten Präsidentschaftskandidatur: "Ich gehe die Sache ohne Netz und doppelten Boden an", erklärt Peters, "ich fände es nicht richtig, mich nach allen Seiten abzusichern. Die DFL soll die Gelegenheit haben, meine Nachfolge ordentlich und ohne Zeitdruck zu regeln." Die entsprechende Neuwahl soll im Rahmen der Liga-Versammlung am 14. Dezember über die Bühne gehen. Peters plädiert für BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke als seinen Nachfolger.