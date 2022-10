Nach Deutscher Quidditch-Meisterschaft: Bamberger Stadion "auf Wochen gesperrt"

Bayernliga-Primus FC Eintracht Bamberg muss in den kommenden Wochen nach Dörfleins ausweichen. Der Rasen im heimischen Fuchs-Park-Stadion ist nach der Deutschen Quidditch-Meisterschaft nicht bespielbar.

Am 1. und 2. Oktober trafen sich im Bamberger Fuchs-Park-Stadion die 20 besten Quidditch-Teams Deutschlands, um den Deutschen Meister und somit die Starter für die beiden Divisionen des European Quidditch Cups zu ermitteln - mit Folgen für den Spielbetrieb des FC Eintracht Bamberg.

Wie der Verein mitteilte, wird er das heimische Fuchs-Park-Stadion für seine kommenden Heimspiele in der Bayernliga Nord nicht nutzen können. Der Rasen sei "noch auf Wochen gesperrt". Deshalb heißt es auch am Samstag gegen den ASV Neumarkt (Anstoß 14 Uhr) "Heimspiel in Dörfleins". "Natürlich freuen wir uns extrem über die Gastfreundschaft und den Einsatz des SV Dörfleins. Dafür noch einmal der ganz herzlichen Dank an die Jungs aus Dörfleins", so Abteilungsgleiter Sascha Dorsch. Bei aller Freude über die Möglichkeit in Dörfleins zu spielen, mischt sich auch Wehmut in die Bamberger Gefühlswelt. "Klar würden wir gerne in unserem Wohnzimmer, dem Fuchs-Park spielen."

Durch die Deutsche Quidditch-Meisterschaften seien an zwei Stellen massive Rasenschäden verursacht worden, so Dorsch, die Bamberger Service Betriebe würden an einer Lösung arbeiten. "Ich kann zum genauen Stand aber wenig beitragen, da wir unsere Ansprechpartner bei den BSB krankheitsbedingt nicht erreichen konnten. Wir haben aber die Mitteilung erhalten, dass wir mit einer weiteren vierwöchigen Sperre rechnen müssen." Ob und in welchem Rahmen in diesem Jahr noch im Fuchs-Park gespielt werden kann, so hoffen zumindest Bambergs Verantwortliche, soll sich in den nächsten Tagen entscheiden.