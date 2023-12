Nach Derby-Sieg will Altach auch Sturm Punkte abknöpfen

Mit einem deutlichen 3:0-Sieg im Derby gegen Lokalrivale Austria Lustenau konnte der SCR Altach nach mehr als zwei Monaten endlich wieder einen Siege in der Bundesliga feiern. Damit tankte man auch reichlich Motivation für den Jahresabschluss gegen den Tabellenzweiten Sturm Graz, wo man mit einem mutigen Auftritt über sich hinauswachsen will.

Im Vorarlberg-Derby gelang dem SCR Altach mit einem souveränen 3:0-Sieg über Austria Lustenau der erhoffte Befreiungsschlag. Zuvor waren die Rheindörfer in sieben Ligaspielen ohne Sieg geblieben und mussten sich vor dem Prestigeerfolg über den Lokalrivalen gleich viermal in Folge geschlagen geben. Nur im ÖFB-Cup konnte man mit einem 2:0 über Aufsteiger Blau-Weiß Linz Anfang November für ein kurzes Erfolgserlebnis mit dem Einzug ins Viertelfinale sorgen, nun gelang auch in der Liga erstmals seit über zwei Monaten wieder ein wichtiger Dreier. Damit distanzierte man die Lustenauer bereits auf 13 Punkte und hielt gleichzeitig den Anschluss zu den Teams nach oben. "Man hat schon gesehen, dass der Mannschaft ein riesiger Stein vom Herzen gefallen ist und wir uns endlich belohnt haben. Für alle im Umfeld war das schon sehr wichtig", sagte Cheftrainer Joachim Standfest im Gespräch auf der "Vereinsseite".

Der Derby-Sieg sollte den Altachern Auftrieb für den Jahresabschluss geben, wo ein schweres Auswärtsspiel beim Tabellenzweiten Sturm Graz ansteht. Altach-Coach Standfest weiß um die Schwierigkeit der anstehenden Aufgabe: "Wir wissen, dass Sturm Graz ein anderer Gegner ist als Austria Lustenau, aber wir fahren nicht nach Graz, um die drei Punkte dort zu lassen. Wir wollen auch in diesem Spiel mutig agieren, mit vielen Tiefenläufen und Bällen hinter die Kette. Es steckt viel individuelle Qualität in der Mannschaft der Grazer und da müssen wir voll dagegenhalten."

Im Hinspiel präsentierten sich die Vorarlberger gegen die Steirer durchaus ebenbürtig und verloren erst durch einen Gegentreffer in der Nachspielzeit knapp mit 1:2. In den vergangenen fünf Ligaduellen gegen die Steirer kassierten die Altacher aber vier Niederlagen bei einem Remis.

Statistik spricht klar für Sturm

Insgesamt konnten die Grazer sogar 24 Duelle gegen Altach für sich entscheiden, nur Tabellenführer Red Bull Salzburg weist mit 28 Erfolgen gegen die Vorarlberger noch mehr auf. 15 dieser 24 Siege feierten die "Blackies" im eigenen Stadion, die zudem seit fünf Ligaspielen nicht mehr zu bezwingen waren. Es wartet daher viel Arbeit auf die Truppe von Coach Standfest, die erstmals seit der Ligareform 16 Punkte in 16 Spielen holen konnte. Mit Sandro Ingolitsch haben die Rheindörfer aber ein Ass im Ärmel, der den Gegner besonders gut kennt. Der Rechtsverteidiger spielte doch selbst von Sommer 2020 bis August 2023 in der Hauptstadt der Steiermark. Vor dem Duell gegen seinen Ex-Klub gibt sich der 26-Jährige selbstbewusst: "Wir müssen genau die gleiche Leidenschaft mit ins Spiel nehmen wie am Dienstag. Der Derbysieg hat viel Selbstvertrauen gebracht. Wir wollen die Herbstsaison positiv abschließen."

Positiv ist auch die Kadersituation der Altacher. Nur hinter dem Einsatz von Stürmer Atdhe Nuhiu steht ein Fragezeichen, der am Mittwoch erstmals wieder individuell trainieren konnte. Sonst kann Coach Standfest auf sein gesamtes Personal zurückgreifen, mit dem man für die große Überraschung zum Jahresabschluss sorgen will. Standfest weiß aber, dass die Steirer der klare Favorit sind: "Sie haben vielleicht von den Leistungen her nicht mehr so die Konstanz wie noch im Sommer, aber sie gewinnen die Spiele trotzdem. Da sieht man, dass sie viele Spieler haben, die Spiele alleine entscheiden können." Und gegen diese will man aus Altacher-Sicht seine Lösungen finden, damit man im "Ländle" beruhigt in die Weihnachtszeit gehen kann.