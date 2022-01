Nach Derby-Absage: Tottenham kritisiert Premier League

Weil der FC Arsenal nicht ausreichend Spieler zur Verfügung hat, wurde das ursprünglich für Sonntag angedachte London-Derby zwischen Tottenham und Arsenal verschoben - sehr zum Missfallen der Spurs.

Im Tottenham Hotspur Stadium hätte am Sonntag das Nordlondon-Derby stattfinden sollen. imago images/GEPA pictures

Arsenal hatte bei der Premier League einen Antrag auf Spielverlegung gestellt und angeführt, dass man aufgrund von COVID-19, anderen Verletzungen sowie Abstellungen für den Afrika-Cup zu wenig Spieler zur Verfügung habe. Diesem Antrag wurde stattgegeben, zur Verwunderung der Spurs. "Wir sind sehr überrascht, dass der Antrag genehmigt wurde", heißt es in einer am Samstag veröffentlichten Klubmitteilung, in der die Spurs "Klarheit und Einheitlichkeit bei der Anwendung von Regeln" einforderten.

Kritik an Berücksichtigung von Länderspielabstellungen

Mit Bezug auf den "Leitfaden der Premier League für Spielverschiebungen wegen COVID-19" betonen die Londoner, dass es die ursprüngliche Intention des Leitfadens war, den Umgang mit coronabedingten Ausfällen sowie langfristigen Verletzungen zu regeln. "Wir glauben nicht, dass es die Absicht war, sich mit der Spielerverfügbarkeit zu befassen, die nichts mit COVID zu tun hat."

Die Spurs zielen mit dieser Aussage wahrscheinlich darauf ab, dass die Gunners in ihrem Antrag auch ihre für den Afrika-Cup abgestellten Spieler Thomas Partey (Ghana), Pierre-Emerick Aubameyang (Gabun), Nicolas Pepé (Elfenbeinküste), Mohamed Elneny (Ägypten) und Omar Rekik (Tunesien) als Grund für eine Absage aufgezählt hatten.

Tottenham stellte abschließend fest, dass einmal mehr die "Pläne der Fans kurzfristig gestört wurden", was "inakzeptabel" sei. Zugleich wiesen sie darauf hin, dass man wieder "Lebensmittellieferungen an die örtlichen Tafeln senden werde, um inakzeptablen Abfall zu vermeiden". Damit dürften die Lebensmittel gemeint sein, die für das Spiel am Sonntag bereits geordert wurden.