Nach der Wut über Chamonix-Route: Garnbrets Siegesserie hält an

Janja Garnbret hat auch den vierten Lead-Wettbewerb in dieser Saison gewonnen. In Briancon musste sie allerdings ein wenig zittern, ehe Gold feststand.

Die Olympiasiegerin aus Slowenien ging als vorletzte Kletterin an die Finalwand und legte mit einer Wertung von 42+ das bis dato beste Ergebnis vor, ehe Natsuki Tanii als stärkste Athletin des Halbfinales ran durfte.

Die 18-jährige Japanerin legte im unteren Bereich der Wand eine akrobatische Einlage ein, die sie viel Kraft kostete. Dennoch kämpfte sie sich nahe an die Wertungen heran, die fürs Podium hätten reichen können, doch bei Griff 37+ fehlte ihr die Power und Reichweite, so dass sie "nur" auf dem fünften Platz landete.

Platz zwei ging damit an Chaehyun Seo (Wertung 41+), die Südkoreanerin arbeitet nach zweimal Silber und einmal Bronze weiter auf den erhofften Weltcup-Sieg hin. Platz drei belegte die US-Amerikanerin Natalia Grossman (Wertung 41) vor ihrer Landsfrau Brooke Raboutou (ebenfalls 41, Platz vier wegen der schlechteren Halbfinal-Platzierung). Raboutou strengte nach dem Finale noch einen Einspruch an, weil sie sich auf dem Weg zu Griff 42 wähnte, was eine Plus-Wertung ergeben hätte, doch die Jury lehnte diesen ab.

Es fühlt sich einfach respektlos an für alle, die in ihrem Sport weiterkommen wollen. Janja Garnbret

Die bejubelte Siegerin aber hieß auch in Briancon Garnbret. Die 23-Jährige hatte in der vergangenen Woche ihrem Ärger gehörig Luft verschafft, denn in die Freude über ihren Sieg in Chamonix mischte sich eine Menge Ärger bezüglich des Routensettings. "Die Enttäuschung über die Final-Route in Chamonix überwiegt die Freude über meinen Sieg bei weitem", kritisierte Garnbret via Instagram die zu geringe Schwierigkeit der Route und verschärfte den Ton deutlich. "Das ist nicht das, wofür ich hart trainiere, um jedes Detail zu verbessern und um dann zu zeigen, was ich leisten kann. Es fühlt sich einfach respektlos an für alle, die in ihrem Sport weiterkommen wollen."

Sieger-Interview als Spannungsmoment

Folglich ist mittlerweile die Frage, wie Garnbret nach dem jeweiligen Weltcup-Sieg das Routesetting einschätzen würde, der zweite Spannungsmoment der Lead-Weltcups bei den Frauen. "Es war okay lapidar", so Garnbret, die der Briancon-Route immerhin attestierte, dass "sie bei der Besichtigung etwas kniffliger ausgesehen" habe. Nach richtig schwierig hörte sich das abermals nicht an, das Thema wird sie und den Internationalen Kletterverband (IFSC) weiter beschäftigen.

Innsbruck bleibt damit für die Slowenin weiterhin das Maß aller Dinge, denn nach dem ersten Lead-Weltcup dankte sie den Routesettern überschwänglich: "Das war die härteste Route, die ich je im Weltcup geklettert bin."

Die Platzierungen den Finales von Briancon im Überblick

1. Janja Garnbret (Slowenien), 42+

2. Chaeyun Seo (Südkorea), 41+

3. Natalia Grossman (USA), 41

4. Brooke Raboutou (USA), 41

5. Natsuki Tanii (Japan), 37+

6. Laura Rogora (Italien), 37+

7. Vita Lukan (Slowenien), 18+

8. Ryu Nakagama (Japan), 18+