Nach der Wolfsburger Bank-Leere: Kovacs Joker treffen wieder

Nachdem lange die Null stand, gehen die letzten drei Treffer des VfL Wolfsburg auf die Konten zweier Joker. Die Treffer von Lovro Majer und Yannick Gerhardt brachten Punkte - und die Erkenntnis, dass Trainer Niko Kovac sein glückliches Händchen wiederentdeckt hat.

Wenn Niko Kovac in der vergangenen Saison seine Reservisten zum Warmmachen schickte, da zuckten die Gegner schon mal zusammen. Die Joker waren gefährlich beim VfL Wolfsburg, insgesamt 13 Treffer gingen auf das Konto der Reservisten - nur Borussia Dortmund war mit 14 Toren von Einwechselspielern noch gefährlicher. Und in dieser Saison? Da herrschte beim VfL lange Zeit die große Bank-Leere. Bis Lovro Majer den Knoten mit seinem Doppelpack gegen Hoffenheim (2:2) durchschlug und sich nun im darauffolgenden Heimspiel gegen Dortmund (1:1) auch Yannick Gerhardt mit seinem Ausgleichstreffer als perfekter Joker erwies.

"Ich glaube schon, dass Edin beim Blick auf den Spielberichtsbogen gesehen hat, dass wir eine richtig gute Bank haben", sagt Coach Kovac zufrieden in Richtung seines Dortmunder Trainerkollegen Terzic, schließlich konnte der Wolfsburger am Wochenende nach langen Verletzungspausen erstmals auch die Offensivleute Lukas Nmecha und Patrick Wimmer wieder nominieren. "Wir haben jetzt sehr viel mehr Alternativen."

Kovacs "Finisher" hatten Ladehemmung

Und größere Gefahr von außen. Kovac spricht ungerne von Stammspielern, sondern von seinen "Startern" und seinen "Finishern", die von der Bank kommen und ein Spiel möglichst positiv beeinflussen sollen. Das gelang in diesem Jahr lange Zeit gar nicht, die Finisher hatten Ladehemmung.

Bis Majer, auf die Bank verbannter Königstransfer des Sommers, vor zwei Wochen gegen Hoffenheim kam, sah und traf. Eingewechselt in der 56. Minute markierte der 25-Millionen-Euro-Mann zwei Minuten später den ersten und in der 70. Minute den zweiten Ausgleich des Spiels. Letzteren per Strafstoß, den er obendrein hoch herausgeholt hatte. Nun legte Gerhardt gegen Dortmund nach, kam zur zweiten Hälfte ins Spiel und traf zum 1:1-Ausgleich, mit dem er Trainer Kovac womöglich sogar den Job rettete.

Gerhardt "ist sicherlich nicht glücklich mit der Situation"

"Die Art und Weise, wie Yannick es gemacht hat, war richtig gut", freut sich Kovac über das wiederentdeckte glückliche Händchen. Dem umstrittenen Trainer hat's geholfen, und Gerhardt, der lange Zeit außen vor war, sicher auch. "Dass er das Tor erzielt hat, freut mich für ihn, er war und ist sicherlich nicht glücklich mit der Situation." Die er nun verbessert hat - wenn auch nur als Joker.