Nach der Trennung von Fischer: Co-Trainer Fahr steht Gries nicht zur Seite

Nach der Trennung von Trainer Patrick Fischer hat nun Co-Trainer Ronny Fahr beim Südwest-Regionalligisten FK Pirmasens sein Amt niedergelegt.

Turbulente Tage liegen hinter Pirmasens. Nach dem 0:4 beim Bahlinger SC wurden keine 24 Stunden vor der Partie am Samstag gegen die TSG Balingen Coach Patrick Fischer und Sportdirektor Steven Dooley nach einem "einstimmigen Beschluss von Präsidium und Aufsichtsrat" von ihren Aufgaben entbunden.

Dem bisherigen U-23-Trainer Martin Gries wurde bis auf Weiteres die Leitung der Regionalliga-Mannschaft übertragen, wie der Verein am vergangenen Freitag mitteilte. Und Gries, der gegen Balingen mit einem 1:1-Unentschieden startete, muss sich gleich nach einem neuen Assistenten umsehen.

Denn Ronny Fahr wird "die Klub" künftig nicht als Co-Trainer zur Verfügung stehen, wie der Verein am Montag bekanntgab. "Der 39-Jährige hat dem Verein mitgeteilt, dass er sein Amt mit sofortiger Wirkung aufgeben möchte. Auch die Spieler hat er über diesen Schritt informiert", hieß es auf der Internetseite des Vereins.

Fahr stand in den Saisons 2010/11 und 2015/16 einige Spiele im Tor der Blau-Weißen sowohl in der 1. Mannschaft als auch in der U 23. Ab 2018 war er Jugendtrainer beim FK Pirmasens, zu Beginn der Saison dann Co-Trainer von Fischer.