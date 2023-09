Nach der Roten Karte: Riedel fehlt Mannheim zwei Spiele

Drittligist SV Waldhof Mannheim muss in den kommenden zwei Ligapartien auf Julian Riedel (32) verzichten. Der Innenverteidiger hatte im Spiel gegen den SSV Ulm 1846 die Rote Karte gesehen.

Das Sportliche rückte in der Nachberichtserstattung der Partie zwischen dem SV Waldhof Mannheim und dem SSV Ulm 1846 Fußball (0:2) in den Hintergrund, nachdem sich während des Spiels einige Anhänger der Gastgeber vollkommen danebenbenommen hatten. So war unter anderem Ulms Einwechselspieler Nicolas Jann von einer Münze am Kopf getroffen worden, was eine von Schiedsrichter Timo Gansloweit verordnete rund achtminütige Spielunterbrechung nach sich zog.

Riedel und Jans fehlen Waldhof in Saarbrücken

Doch auch auf dem Feld hatte der Unparteiische bedeutsame Entscheidungen zu treffen - allen voran in der 13. Minute. Nach einem groben Foulspiel von Mannheims Julian Riedel am Ulmer Leonardo Scienza, bei dem der 32-Jährige seinen Gegenspieler mit beiden Beiden nahe der Seitenlinie umgegrätscht hatte, blieb dem Referee nichts anderes übrig, als den Innenverteidiger mit glatt Rot des Feldes zu verweisen.

Wie der Deutsche Fußball-Bund am Dienstagnachmittag verkündete, hat das DFB-Sportgericht den Mannheimer Defensivakteur nun "wegen eines rohen Spiels gegen den Gegner mit einer Sperre von zwei Meisterschaftsspielen der 3. Liga belegt". Damit verpasst Riedel nicht nur das kommende Auswärtsspiel in Saarbrücken (Samstag, 14 Uhr), sondern muss auch die anschließende Heimpartie gegen den SC Freiburg II (30. September, 14 Uhr) von der Tribüne aus verfolgen.

Zumindest in Saarbrücken wird der Innenverteidiger dabei in Gesellschaft von Rechtsverteidiger Laurent Jans sein, der das Feld im vergangenen Spiel aufgrund einer Gelb-Roten Karte kurz vor Schluss ebenfalls vorzeitig verlassen musste. Wie aus der Meldung des DFB hervorgeht, haben die Mannheimer dem Urteil bereits zugestimmt, womit dieses rechtskräftig ist.