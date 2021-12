Nach der perfekten Gruppenphase: Erkenntnisse auf dem Prüfstand

Der FC Bayern glitt geschmeidig durch die Gruppenphase der Champions League wie ein Schlitten über einen schneebedeckten Hügel. Der einst so mächtige FC Barcelona war beim abschließenden 3:0 nicht viel mehr als ein Spielball. So unglaublich es klingt: Der FSV Mainz 05 dürfte die Mannschaft von Julian Nagelsmann am Samstag mehr stressen als die Katalanen.

18 Punkte wie der FC Liverpool und Ajax Amsterdam, mit plus 19 jedoch die beste Tordifferenz: Der FC Bayern hat die beste Gruppenphase aller Teilnehmer in der Edition 2021/22 hingelegt, mit 22 Treffern die meisten erzielt, mit drei - gemeinsam mit Real Madrid - auch die wenigsten kassiert. Diese Abwehrleistung ist bemerkenswert und erstaunt ein wenig mit Blick auf die im Ligaalltag hier und da poröse Defensive des Deutschen Rekordmeisters. Vielleicht liegt dies auch daran, dass die Gruppe mit Barca, Benfica Lissabon und Dynamo Kiew zwar recht klangvoll besetzt, sportlich aber schwach war. Was diese Gruppenphase wert und wie stark der FC Bayern wirklich ist, muss sich in der K.-o.-Phase ab Februar zeigen. Bereits im Achtelfinale könnten mit Paris St. Germain oder dem FC Chelsea Großkaliber des europäischen Fußballs warten. Die Auslosung findet am Montag statt. "Unser Anspruch ist es, einer der Favoriten zu sein", sagte Nagelsmann auf der Pressekonferenz nach dem 3:0.

Der Sieg gegen Barcelona gelang auch ohne fehlende Stars wie Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Serge Gnabry und den geschonten Lucas Hernandez. Eine positive Erkenntnis: Die Doppelsechs mit Corentin Tolisso und Jamal Musiala funktionierte gut, vor allem der 18-Jährige überzeugte in ungewohnter, weil defensiverer Position und traf zudem zum 3:0. Leroy Sané glückte offensiv trotz seines fulminanten Weitschusstores nicht alles, dafür arbeitet er defensiv auffällig gut mit. Und ein gesunder Kingsley Coman ist von jedem Gegner nur schwer zu stoppen.

Auf den Prüfstand kommen diese Erkenntnisse bereits am Samstag gegen Mainz 05. In der vergangenen Saison sah es zwischenzeitlich bei einem 0:2-Rückstand nach Niederlage aus, ehe sich die Mannschaft aufraffte und 5:2 siegte. Dafür gab es in der Rückrunde ein verdientes 1:2 auswärts. Vorsicht ist geboten, Mainz wirkt aktuell gefährlicher als Barça. Kimmich wird der Mannschaft noch bis Jahresende aufgrund von Lungenproblemen fehlen, das wurde am Donnerstag bekannt. Bei Goretzka und Gnabry besteht die Hoffnung, dass sie gegen die 05er in den Kader zurückkehren. Nagelsmann verfügt über genügend Optionen zur Belastungssteuerung, um den Drei-Tage-Spielrhythmus bis zur Weihnachtspause erfolgreich zu gestalten. Nach Mainz folgt noch die Reise zum VfB Stuttgart, ehe zum Abschluss Wolfsburg in der Allianz-Arena gastiert.