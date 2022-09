Nach der Nullnummer: Bayern wollen in San Sebastian "ordentlich drauflegen"

Im Kampf um ein Ticket für die Gruppenphase der Champions League sind die Frauen des FC Bayern in San Sebastian gefordert - und wollen eine Reaktion auf Frankfurt zeigen.

Es war nicht unbedingt Fußball aus der Feinkost-Abteilung, der den 23.200 Fans am Freitagabend beim Rekord-Spiel im Deutsche Bank Park in Frankfurt geboten wurde. Die ambitionierten Bayern-Frauen bekamen ihr Offensiv-Spiel nicht richtig durchgedrückt und mussten sich am Ende bei der ebenfalls ambitionierten Eintracht mit einem 0:0 zufrieden geben.

Vier Tage später sind die Münchnerinnen nun auf internationaler Bühne gefordert. Am Dienstag (19 Uhr, LIVE! bei kicker) geht es für die Vize-Meisterinnen im Hinspiel bei Real Sociedad um den ersten Schritt zur wichtigen Gruppenphase der Champions League.

"Wir wissen, dass es nicht die Leistung sein kann, die wir jetzt in der Champions League zeigen", sagte Nationalspielerin Linda Dallmann rückblickend auf die Leistung im Eröffnungsspiel. "Deshalb wissen wir, dass wir ordentlich einen drauflegen müssen", versicherte die Vize-Europameisterin vor der zweiten und finalen Qualifikationsrunde.

Rückspiel am 29. September

Trainer Alexander Straus geht mit viel Respekt in das erste Duell mit Spaniens Vizemeister, der sein Auftaktspiel mit 2:0 gegen den Villarreal CF gewann und in dessen Defensive die frühere Münchnerin Michaela Specht agiert. "Es ist ein Team, das auch den Ball kontrollieren will", sagte der Norweger: "Es wird ein anderes Spiel als unser Auftakt in der Bundesliga."

Ziel ist eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel am 29. September (13 Uhr) am FC Bayern Campus. Für die am 19. Oktober beginnende Gruppenphase ist der deutsche Double-Gewinner VfL Wolfsburg gesetzt. Eintracht Frankfurt war als dritter deutscher Starter in der ersten Qualifikationsrunde gescheitert. Das Finale der Champions League findet am 3. oder 4. Juni 2023 in Eindhoven statt.