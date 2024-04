Nach der Meisterschaft sollen für Leverkusen die nächsten Titel her

Bayer Leverkusen ist seit Sonntag der deutsche Meistertitel nicht mehr zu nehmen. Doch für die "Werkself" ist noch viel mehr drin.

Viele Jahre hatte der Fußballverein Bayer 04 Leverkusen einen gemeinen Spitznamen. Vizekusen nannten ihn manche Fans und machten sich damit ein bisschen lustig. Denn Bayer Leverkusen war eine Zeit lang häufiger auf dem zweiten Platz gelandet. Vize ist eine Kurzform für den Stellvertreter oder den Zweiten.

Damit ist jetzt Schluss! Am Sonntag sicherte sich Bayer Leverkusen zum ersten Mal die deutsche Meisterschaft in der Bundesliga. Die Verfolger können den Rückstand in den restlichen Spielen nicht mehr aufholen. "Für Bayer 04 ist das der größte Tag in unserer Vereinsgeschichte", sagte einer der Bayer-Chefs.

Die Leverkusener feierten den Erfolg ausgelassen mit den Fans. Einige dachten aber auch schon an die nächsten Aufgaben. "Es ist toll, deutscher Meister zu sein", sagte Trainer Xabi Alonso. "Aber wir wollen mehr. Wir wollen auch den Pokal und die Europa League."

Auch in diesen beiden Wettbewerben hat Bayer noch gute Chancen, den Titel zu holen. Schon an diesem Donnerstag steht das nächste Spiel im Europapokal an.