Nach der magischen Nacht: Xabi Alonsos Wunsch nach Normalität

Beim 3:2-Sieg im Achtelfinale der Europa-League gegen Qarabag Agdam zeigt Bayer große Moral. Am Ende greifen Xabi Alonsos Korrekturen. Doch der Trainer wünscht sich trotz der magischen Nacht wieder Normalität.

Natürlich war die Leverkusener Aufholjagd fantastisch. Natürlich sorgten die beiden Joker-Tore von Mittelstürmer Patrik Schick in der Nachspielzeit für eine magische Nacht in der Bay-Arena. Und natürlich bewies die Werkself Moral und Mentalität eines echten Champions. Keine einzige dieser Facetten ist in ihrer Bedeutung zu unterschätzen.

Doch sie belegen auch allesamt, welch riskanten Ritt auf der Rasierklinge Bayer 04 nach dem 2:2 im Hinspiel im Achtelfinale der Europa League absolvierte. Gegen ein Team, dass trotz aller Qualitäten nicht den Maßstab darstellt, wenn es um Bayers nationale oder internationale Titelreife geht.

So überzeugte die Mannschaft von Xabi Alonso vor dem fulminanten Schlussspurt nur in der starken Anfangsphase, als die Werkself sechs Großchancen verschwendete. Doch die 50 Minuten dazwischen hätten bei einem Scheitern für reichlich Diskussionsstoff gesorgt.

Xhaka fehlt als alleinigem Sechser die Unterstützung

Schien Bayer in den ersten 20 Minuten die Gäste in dem vom Basken erstmals gewählten 4-1-4-1-System unter dem Verzicht auf einen zweiten defensiven Mittelfeldspieler nämlich einfach zu überrennen, so zeigte die Werkself in dieser Formation danach doch deutliche Schwächen in der Rückwärtsbewegung.

Granit Xhaka, der als einziger Sechser die Räume von Qarabags Zehner Yassine Benzia einschränken sollte, fehlte im Zentrum oft die Unterstützung. Für den Strategen, ein taktisches Genie, aber eben kein Sprinter, eine undankbare Aufgabe, wenn die Gäste über die Halbpositionen in die Tiefe stießen. "Der Trainer macht sich so seine Gedanken. Das habt ihr schon das eine oder andere Mal gesehen - wir auch", erklärte Nationalspieler Robert Andrich in der Mixed Zone, "bis jetzt geht es noch alles gut."

Xabi Alonsos Goldenes Händchen - Grimaldo überzeugt als Spielmacher

Was in erster Linie daran lag, dass drei Joker die entscheidenden Impulse setzten. So auch Exequiel Palacios, der frühzeitig für den muskulär angeschlagenen Jonas Hofmann ins Spiel kam und nach einer guten halben Stunde mit einem waghalsigen Tackling Xhaka im schon verlorenen Laufduell mit Abdella Zoubir im Strafraum zur Seite sprang.

Am Ende servierte der Argentinier auch noch Schick den Ball maßgerecht zum 3:2. Den Tschechen, zweifacher Torschütze, hatte Xabi Alonso genauso eingewechselt wie Linksverteidiger und Flankengott Alejandro Grimaldo, der die ersten beiden Treffer punktgenau vorbereitete.

Zuvor war die linke Seite ohne Effekt geblieben, da Piero Hincapie die Rolle als oft auf die halblinke Achterposition einrückender, spielmachender Außenverteidiger - natürlich - nicht erfüllen konnte. Grimaldo hingegen sorgte für die nötige Struktur in dem zwischenzeitlich erheblich hakenden Offensivspiel der Werkself. "Wir brauchten eine andere Qualität in diesem Moment, um mehr anzugreifen in letzten Drittel", erklärte Xabi Alonso die Wirkung des Spaniers.

Xabi Alonso bewies also mit den Einwechslungen an sich ein Goldenes Händchen. Und auch mit der Positionierung Grimaldos, der diesmal nicht als verkappter Spielmacher die wichtigen Akzente setzte. "Am Ende hat er ganz außen gespielt, um diese Flanken zu schlagen. Zwei Tore sind so gefallen", analysierte der Trainer richtig, der damit auch die entscheidenden, aber eben auch notwendigen Korrekturen an seiner Startformation vorgenommen hatte.

Bayer-Coach stolz auf Mentalität des Teams

So passte am Ende doch alles. Aber alles war eben auch auf Kante genäht an diesem denkwürdigen Abend. An dem Bayer 04 Glück hatte, dass der Trikotzupfer von Qarabags Linksverteidiger Elvin Jafarguliev nach VAR-Eingriff mit der Roten statt der zuvor gezeigten Gelben Karte bestraft wurde und die Werkself gegen die ohnehin physisch abbauenden Gäste so zusätzlich im Vorteil war.

Freude über den Last-Minute-Sieg: Exequiel Palacios, Xabi Alonso und Amine Adli (v. li.). IMAGO/Kirchner-Media

Mit dem vierten Platzverweis für einen gegnerischen Spieler in den jüngsten fünf Partien schnürte Bayer aber ein perfektes Paket des Wahnsinns. Mit einer Mentalität, die ihresgleichen sucht. "Die hat eine Mannschaft oder sie hat sie nicht", stellte Xabi Alonso stolz fest.

Effizienz und Konstanz zurück aufs alte Level

Doch dass diese so oft gefragt ist, belegt auch, dass Leverkusen akut deutlich mehr Angriffspunkte bietet. Ein wenig mehr Normalität ist schon am Sonntag in Freiburg (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) und im Saisonendspurt gefragt, wenn es nicht nur in der Europa League, in der Bayer auf West Ham United trifft, hochkarätigere Gegner geben wird.

Gegen die Bayer sowohl in Sachen Effizienz, als auch im Bereich der Konstanz während der 90 Minuten aufs das alte Level zurückkehren muss. Weil die Fähigkeiten als Last-Minute-Meister nicht in jedem Spiel ausreichen werden. "Es ist gut, aber wir wollen es nicht immer so machen, auch ruhiger gewinnen", erklärt Xabi Alonso zu Bayers Herzschlag-Fußball.

"Wir müssen unsere Chancen früher nutzen, einen Vorsprung haben, damit das Spiel nicht eng wird", stellte der 42-Jährige kritisch zum Qarabag-Wahnsinn fest, betonte aber auch: "Wir müssen diesen Moment genießen. Wir sind gerade in einer super Situation." Wobei man sich sicher sein kann, dass Xabi Alonso der Letzte sein wird, der die magische Nacht gegen Qarabag mit all ihren Turbulenzen falsch einordnen könnte.