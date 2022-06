Nach der Hängepartie 2020: Schwolow kommt im zweiten Anlauf zu S04

Schalke 04 hat den Keeper gefunden, mit dem der Aufsteiger die Mission Bundesliga angehen will: Alexander Schwolow (30) wechselt auf Leihbasis für eine Saison von Hertha BSC zu den Königsblauen.

Im August 2020 hatte sich Schalke enorm um Alexander Schwolow bemüht, am Ende aber platzte der Deal, weil sich der SC Freiburg und Schalke nicht auf die finanziellen Modalitäten für einen Wechsel einigen konnten. Schwolow entschied sich damals nach der wochenlangen Hängepartie überraschend für ein Engagement bei Hertha BSC - Freiburg kassierte etwa sieben Millionen Euro.

Nun streift sich Schwolow im zweiten Anlauf das S04-Trikot über. "Wir sind gemeinsam zu dem Entschluss gekommen, dass diese Leihe für alle Beteiligten Sinn ergibt", kommentiert Hertha-Geschäftsführer Fredi Bobic die Personalie: "Alex hat sich hier trotz nicht immer einfachen Phasen stets in den Dienst der Mannschaft gestellt. Wir wünschen ihm nur das Beste."

Auf Schalke ist die Vorfreude auf Schwolow groß. "Mit Alexander haben wir einen erfahrenen Keeper für uns gewonnen, der unserer Mannschaft Stabilität verleihen wird. Er hat auf all seinen bisherigen Stationen bewiesen, welche Qualität in ihm steckt", sagt Rouven Schröder.

Alex verzichtet für seinen Wechsel zu Schalke auf viel Geld. Rouven Schröder

"Wir sind davon überzeugt, dass er unser Torwartteam verstärken und dazu beitragen wird, unser Ziel in der kommenden Saison zu erreichen." Eines, so erklärt der Sportdirektor weiter, habe ihm in den Gesprächen besonders imponiert: "Alex verzichtet für seinen Wechsel zu Schalke auf viel Geld. Er hat uns in den Gesprächen glaubhaft vermittelt, dass für ihn die sportliche Perspektive absolute Priorität besitzt."

Kramer: "Bringt alle Eigenschaften mit, auf die wir bei einer Nummer eins Wert legen"

Auch beim neuen Trainer Frank Kramer war Schwolow der Favorit. "Als wir über die Besetzung der Torhüterposition gesprochen haben, waren wir uns einig, dass Alexander alle Eigenschaften mitbringt, auf die wir bei einer Nummer eins Wert legen", so der 50-Jährige: "Alex passt hervorragend zu uns und in die Mannschaft."

Der ehemalige deutsche Junioren-Nationalspieler kam 2020 vom SC Freiburg an die Spree und absolvierte in den vergangenen beiden Jahren insgesamt 55 Pflichtspiele für die Alte Dame. In der vergangenen Saison machte Schwolow 25 Ligaspiele (kicker-Notenschnitt 3,44) und drei DFB-Pokal-Partien für den Hauptstadtklub.