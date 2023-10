Nach der Grippewelle ist vor Hertha: "Können nicht alle bei 100 Prozent sein"

Der 1. FC Nürnberg konnte die Pause in der 2. Bundesliga aufgrund einer Grippewelle nur bedingt für sich nutzen. Trainer Cristian Fiel hofft gegen Hertha BSC dennoch auf ein anderes Gesicht als beim FC St. Pauli und verteilt Lob an zwei Youngster.

Aus der Stimme von Cristian Fiel auf der Pressekonferenz vor dem Duell am Sonntag (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen Hertha BSC ließen sich die Nachwirkungen der Grippewelle, die den 1. FC Nürnberg über die vergangenen zwei Wochen hinweg ereilte, noch gut raushören. Ein großer Teil der Mannschaft sowie der Chefcoach selbst und sein Assitent Frank Steinmetz fielen zwischenzeitlich aus.

Mittlerweile steht Fiel mit seiner Mannschaft wieder auf dem Platz. "Die Zeit, um sich auszuruhen, die kommt dann schon irgendwann", betonte der 43-Jährige, der dennoch klarstellte: "Es können noch nicht alle bei 100 Prozent sein." Unter anderem gehörten Florian Hübner und Christoph Daferner zu den angeschlagenen Spielern, die bis zuletzt individuell trainierten. Wer bis Sonntag wie fit ist, war für den Coach nicht abzusehen. Sicher fallen dagegen Christopher Schindler (Kreuzbandriss), Joseph Hungbo, dessen Adduktorenverletzung konservativ behandelt wird, Johannes Geis (Muskefaserriss) und James Lawrence (muskuläre Probleme) aus.

"Ich bin froh, wenn wir schon sowas durchmachen mussten, dass es letzte Woche war", richtete Fiel den Blick auf den positiven Umstand, dass in dieser Zeit kein Pflichtspiel anstand. Auch im Hinblick auf den Spieltag macht sich der Ex-Profi keine Sorgen. "Dafür haben wir diesen Kader, um jetzt vielleicht dem einen oder anderen, der lange auf seine Chance warten musste, die Möglichkeit zu geben."

Eine Möglichkeit könnte nach seinen Achillessehnenproblemen auch Daichi Hayashi bekommen. Fiel kündigte bei dem Japaner eine "kurzfristige Entscheidung" an. Der andere Japaner im Team, Kanji Okunuki, ist nach seiner ersten Länderspielreise ebenfalls fit zurückgekehrt und stand am Freitag wieder auf dem Platz. "Er hat auch wirklich spritzig gewirkt, deshalb gibt es keinen Grund zur Sorge." Sein Nationalmannschaftsdebüt verpasste er trotz der langen Reise ebenfalls krankheitsbedingt.

Fiel über St. Pauli: "Wir waren immer einen Schritt zu spät"

Sportlich soll es dann besser laufen, als noch beim 1:5 beim FC St. Pauli. "Wenn du auf St. Pauli gegen so eine Mannschaft spielst, dann musst du 100 Prozent auf den Platz kriegen und das haben wir nicht geschafft", erinnerte sich Fiel. "Wir waren immer einen Schritt zu spät. Das ist das, was mich geärgert hat, worüber wir gesprochen haben und was ich den Spielern auch in Bildern gezeigt habe."

Mit den Berlinern - gegen die die Nürnberger vor 60 Jahren ihr erstes Bundesliga-Spiel bestritten (1:1) - folgt ein Gegner, der "in der gleichen Kategorie" wie St. Pauli anzusiedeln sei. "Wenn man den Kader durchgeht und ihre individuelle Klasse, dann bin ich mir sicher, dass das eine Mannschaft ist, die um diesen Aufstieg auf jeden Fall mitkämpft", schätzte Fiel ein und stellte klar: "Mit diesen Top-Mannschaften willst du dich messen."

Lob für Kania und Jeltsch

Vielleicht erhält Julian Kania dann auch wieder eine Chance. Nach seinem rasanten Aufstieg bis hin zum Profivertrag absolvierte der Stürmer die letzten vier Spiele wieder bei der zweiten Mannschaft. "Das ist ein junger Spieler und, bei allem Respekt, wenn man mich jetzt fragt, wie der Verein hieß, wo er vorher gespielt hat, ich könnte es nicht sagen. Jetzt ist er beim Club, dann auf einmal bei den Profis. Dass das hoch und runter geht, das ist völlig normal", betonte Fiel. "Aber der Junge ist da, gibt jeden Tag Vollgas und arbeitet für seine weiteren Möglichkeiten."

Mit gerade einmal 17 Jahren darf sich auch Finn Jeltsch bereits bei den Profis zeigen. "Ich hätte ihn im weiteren Saisonverlauf immer wieder gerne im Training dabei, weil er für sein Alter schon sehr weit ist und wirklich viel mitbringt. Das ist auch wieder ein Talent, auf das wir uns freuen können", lobte Fiel den U-19-Kapitän, trat aber auch mit einem Augenzwinkern auf die Bremse. "Ich habe ihn noch nicht im Kopf für die Startelf in den nächsten drei Wochen - und auch nicht in den nächsten fünf."