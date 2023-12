Nach der Gala von Lübeck: Kopacz fällt bis Jahresende aus

Der FC Ingolstadt muss im Restprogramm dieses Kalenderjahres auf einen seiner formstärksten Spieler verzichten: David Kopacz hat sich bei seinem starken Auftritt in Lübeck verletzt.

Wie der FC Ingolstadt am Dienstag meldet, ist das Fußballjahr für David Kopacz vorzeitig beendet. Zur Unzeit, befindet sich der Spieler des Tages am vergangenen Drittliga-Spieltag doch in beachtlicher Form.

Doch eine Sprunggelenksverletzung bremst den 24-Jährigen nun aus. Beim hochverdienten 4:0-Erfolg des FCI beim VfB Lübeck erlitt der Doppeltorschütze im zweiten Durchgang bei einem unglücklichen Zusammenprall eine Sprunggelenksverletzung und musste in der 67. Spielminute vom Feld.

In den beiden verbleibenden Partien der Schanzer gegen den SV Sandhausen und den FC Erzgebirge Aue - beide Partien trägt der FCI vor eigenem Publikum aus - wird Offensivmann Kopacz seinem Team somit fehlen.

Drei Spiele in Serie mit Torerfolg

Kopacz war in Lübeck herausragender Akteur (kicker-Note 1, Spieler des Tages in der 3. Liga) neben Goalgetter Jannik Mause (1,5), der ebenfalls einen Doppelpack schnürte und die Drittliga-Schützenliste mit zwölf Toren anführt. Der ehemalige Würzburger Kopacz indes erhöhte sein Scorerkonto in der Marzipanstadt durch seine beiden Treffer und eine Vorlage auf zehn Punkte (sechs Tore, vier Vorlagen).

In den vergangenen drei Partien zeichnete sich der gebürtige Iserlohner jeweils als Torschütze aus - vor dem Spiel in Lübeck netzte Kopacz schon beim 2:1 in Duisburg und beim 2:1 gegen Essen.

Durch seinen guten Lauf kletterte der FC Ingolstadt zuletzt in der Tabelle bis auf Rang sechs. Zum dritten Platz hat die Elf von Trainer Michael Köllner zwei Punkte Rückstand.