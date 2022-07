Nach der Fürther Derby-Pleite: "Spiel kommt gelegen, um uns zu rehabilitieren"

Nach der Fürther Derbypleite in Nürnberg bleibt Trainer Marc Schneider gelassen und blickt der Pokalpartie bei den Stuttgarter Kickers (Samstag, 18 Uhr) optimistisch entgegen.

Glaubt man Trainer Schneider war die 0:2-Niederlage im Derby gegen den 1. FC Nürnberg bei den Fürthern schnell verdaut. "Die Stimmung im Training war gut, wir haben nicht den Kopf in den Sand gesteckt", berichtete der Schweizer. "Es passieren Rückschläge, aber du musst daraus lernen, um die nächsten Aufgaben positiv zu gestalten. So funktionieren wir, so funktioniere ich. Deswegen schauen wir optimistisch in die Zukunft."

Die Dinge schlechtzureden, ist nicht die Sache von Schneider nicht. "Wir wissen, dass wir bis jetzt nicht alles falsch gemacht haben. Die Leistungen stimmen nicht mit den Resultaten überein", sagt er über den Saisonstart. "Die Jungs wissen, was sie können und was wir machen wollen." Allerdings lässt der Kleeblatt-Coach auch keinen Zweifel daran, dass sein Team etwas gutzumachen habe. "Das Spiel kommt gelegen, um uns zu rehabilitieren."

"Es ist der kürzeste Weg, um europäisch zu spielen"

Außerdem bietet der Pokal allen Beteiligten "spezielle Abende und davon wollen wir mehr haben. Es ist der kürzeste Weg, um europäisch zu spielen", sagt Schneider und fügt aber noch schnell an: "Das ist nicht unser primäres Ziel, weil es vermessen wäre."

Die Stuttgarter Kickers wurden genau analysiert. Die Spielvereinigung erwartet demnach "ein sehr intensives und zweikampfbetontes Spiel. Wir müssen bereit sein." Große Rotation ist eher nicht zu erwarten. "Es geht nicht darum, Chancen zu geben, wir werden die bestmögliche Formation aufs Feld schicken", so Schneider. Zumindest fraglich scheint der Einsatz von Sebastian Griesbeck, der in dieser Woche bisher mit dem Training aussetzen musste.