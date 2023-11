Nach der Entlassung von Kaminski: Bednarksi wird Cheftrainer in Rhynern

Die Trainersuche beim westfälischen Oberligisten Westfalia Rhynern hat ein Ende gefunden. Kamil Bednarski beerbt den Ende Oktober freigestellten Michael Kaminski.

In der vergangenen Spielzeit mischte Westfalia Rhynern noch im oberen Tabellendrittel der Oberliga Westfalen mit. In der neuen Saison sah die Realität bislang anders aus. Nach elf Spieltagen und nur zehn mageren Punkten war der Tabellenkeller in bedrohliche Nähe gerückt. Nur vier Punkte trennten Rhynern zwischenzeitlich von Tabellenplatz 17. Die sportliche Talfahrt zog in der Folge erste Konsequenzen nach sich. Chefcoach Michael Kaminski musste Ende Oktober seinen Hut nehmen und Platz für einen Nachfolger machen.

Auf der Suche nach einem neuen Headcoach wollte der Oberligist bewusst eine externe Lösung finden. Eine solche zu finden, geht bekanntermaßen nicht von heute auf morgen. Nun, knapp zwei Wochen, zwei Spiele und vier Punkte später präsentierte der Verein einen Nachfolger. Kamil Bednarski heißt der Mann, der Westfalia künftig wieder in ruhigere Gewässer manövrieren soll.

Der 38-jährige Bednarski übernimmt mit sofortiger Wirkung und wird bereits am Donnerstagabend das erste Training in Vorbereitung auf das Auswärtsspiel bei der SpVgg Erkenschwick am kommenden Sonntag leiten. "Es gab eine Reihe von interessanten Kandidaten, aber Kamil hat uns direkt überzeugt und daher sind wir sehr froh über seine Zusage", so der sportliche Leiter Andreas Kersting.

Höherklassige Erfahrung soll helfen

Nach Beendigung seiner aktiven Laufbahn als Spieler beim BSV Schüren übernahm Kamil dort sein erstes Traineramt bevor er dann zur 2. Mannschaft von Borussia Dortmund wechselte. In Dortmund war er als Co-Trainer, Gegneranalyst und Scout tätig. Als aktiver Spieler lief Bednarski in 175 Regionalliga Partien für den SC Wiedenbrück, Rot-Weiss Essen, den Wuppertaler SV und den VfB Hüls auf.