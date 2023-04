Nach der Bayern-Pause: Tahs starke Antwort

Beim 2:1-Sieg gegen Bayern München hatte Jonathan Tah noch die Kröte schlucken müssen, nur Ersatz zu sein. Die Reaktion des Nationalspielers auf die taktisch bedingte Zwangspause war eindrucksvoll - besonders im Duell mit Frankfurts Kolo Muani.

Es war eine Szene, die allen klar machte, mit welchem Vorsatz Jonathan Tah in die Begegnung gegangen war: In der 12. Minute eroberte der Innenverteidiger erst mit einem Tackling im eigenen Strafraum gegen Rafael Borré den Ball, verhinderte mit starkem Körpereinsatz an der Torauslinie gegen den Kolumbianer die Ecke und holte danach unter Bedrängnis gegen Borré und Buta sogar einen Einwurf heraus. Eine klasse Aktion.

Und ein Signal an die Mannschaft und an sich selbst, die große Aufgabe an diesem Nachmittag zu meistern. "Für Jona war es ein großes Ziel, gegen Kolo Muani zu spielen. Aber als ich gesehen habe, wie er in den ersten Minuten in den Zweikampf gegangen ist, war mir klar, dass er bereit war. Kolo Muani zu verteidigen ist nicht einfach, aber er, Edi (Tapsoba, Anm. d. Red.) und Odilon (Kossounou, Anm. d. Red.) haben es echt super gemacht", lobte Trainer Xabi Alonso, "das war ein wichtiger Faktor für unseren Sieg".

Zweikampfstark, aufmerksam und Passgeber

Die beschriebene Szene war der Auftakt einer herausragenden Leistung des 27-Jährigen, der sich weiterhin extrem zweikampfstark präsentierte, sehr aufmerksam verteidigte und zudem auch noch eine der guten Leverkusener Chancen vor der Pause mit einem energischen Vorstoß und einem feinen Pass in die Tiefe einleitete, ehe er nicht nur in der stürmischen Schlussphase der Hessen bei Pässen und Flanken Bayers Defensive stabil hielt.

Auch Simon Rolfes zollte dem Nationalspieler dafür Anerkennung. "Jona hat es gut gemacht, auch am Ende wichtige Zweikämpfe und Kopfballduelle gewonnen", urteilte der Geschäftsführer und hob die Bedeutung von Tahs Wirken hervor: „Frankfurts Stürmer lassen sich ja immer wieder fallen, um zwischen den Linien die Bälle zu kriegen, und haben gute Spieler mit Kolo Muani, die das ausnutzen. Jona ist immer wieder vorgeschoben, hat sie nicht in diesen Räumen aufdrehen lassen. Das ist ganz wichtig. Da haben die Frankfurter viel Qualität, die sie diesmal nur in vereinzelten Situationen ausspielen konnten."

Tah nimmt Top-Scorer der Liga aus dem Spiel

Kolo Muani wurde nie wirklich gefährlich, was Tahs Leistung insgesamt abrundete. Diese war nach seiner Nicht-Berücksichtigung für die Startelf beim 2:1-Sieg gegen Bayern München zwei Spieltage zuvor umso bemerkenswerter. Gegen den Rekordmeister hatte Xabi Alonso aus taktischen Gründen lieber Sechser Robert Andrich als besseren Spieleröffner ins Abwehrzentrum beordert. Ein Schachzug, der aufging - auf Kosten Tahs, der erst in der Schussminute zur Ergebnissicherung eingewechselt wurde.

Für mich ist das keine Entwicklung - das ist sein Niveau. Xabi Alonso über Tah

Doch der Abwehrbulle zeigte Charakter, spielte schon beim 3:0 auf Schalke gut und legte jetzt eine noch bessere Leistung nach, die für seinen Trainer keine Überraschung darstellte. "Für mich ist das keine Entwicklung - das ist sein Niveau", urteilte Xabi Alonso, "ich muss entscheiden, wie wir spielen. Ich weiß, dass Jona fast immer ein super Niveau zeigt". Gegen Frankfurt tat er das eindrucksvoll.

Tah ist nach seiner Bayern-Pause voll da, wirkt extrem selbstbewusst. Wie lange Bayer an dem Abwehrspieler noch Freude haben wird, bleibt abzuwarten. Zwar läuft der Vertrag des 27-Jährigen noch bis 2025, aber mit seinem Beraterwechsel zu Pini Zahavi Anfang des Jahres hat Tah das klare Signal gegeben, im Sommer seine Karriere woanders fortsetzen zu wollen. Mit Leistungen wie gegen Frankfurt hilft er Bayer akut sehr - und macht überdies beste Werbung für sich.