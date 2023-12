Nach der "außerirdischen Blamage": Ajax noch tiefer im Krater

Erstmals in der Geschichte des niederländischen Pokals ist Ajax Amsterdam an einem Amateurverein gescheitert. Das passt ins Bild einer verkorksten Saison.

Die Utrechtse Sportvereniging Hercules kann auf eine lange Geschichte zurückblicken. 1882 gegründet, ging es in der jüngeren Vergangenheit allerdings bis hinab in die Viertklassigkeit. Erfolge waren eher rar gesät, umso erstaunlicher dann aber das: Am Mittwochabend warf die USV doch den niederländischen Rekordmeister aus dem Pokal. Ajax Amsterdam kassierte vor 5400 Fans im Stadion Gaalgenward in Utrecht eine hochnotpeinliche 2:3-Niederlage. Und jede Menge Spott.

"De Telegraaf" titelte: "Außerirdische Blamage für Ajax". "Marca" in Madrid schrieb von einem "skandalösen Versagen" der Ajax-Profis, und von einem Abstieg in die "Unterwelt".

Der Klub ist derzeit tatsächlich nur ein Schatten früherer Tage, läuft auch in der Liga meilenweit der Musik hinterher. Am Donnerstagabend folgte mit dem erstmaligen Scheitern gegen einen Amateurverein der nächste Rückschlag.

"Damit hat die Katastrophensaison von Ajax einen neuen historischen Tiefpunkt erreicht", so "De Telegraaf" weiter, während "De Volkskrant" von einem Fall "in einen Krater, von dem der Boden offensichtlich noch nicht erreicht ist", berichtete. Mehr noch als eine Blamage sei das gewesen. Denn selbst gegen die Viertliga-Kicker, der nach Spielschluss auf der Reservebank-Umhausung tanzten und diese zerstörten, schaffte es Ajax weder zu verteidigen, noch "anständig" anzugreifen.

Entsetzen bei den einen, ungläubiges Staunen beim anderen: Ajax nach dem dritten Gegentor in der Nachspielzeit. Getty Images

"Das hätte nicht passieren dürfen"

Der Fisch in Amsterdam stinkt vom Kopf, eine schwere Vorstandskrise plagt den Rekordmeister. Das Sportliche passt dazu. Im Oktober lag Ajax sogar auf dem letzten Platz der Eredivisie. Unter dem neuen Trainer John van 't Schip hat sich Ajax nach einem historisch schlechten Saisonstart inzwischen zwar auf Rang fünf verbessert. Der Rückstand auf Spitzenreiter PSV Eindhoven beträgt aber schon 23 Punkte.

Brian Brobbey und Chuba Akpom hatten am Donnerstagabend mit ihren Toren in der 83. und 88. Minute zwar spät noch einen 0:2-Rückstand ausgeglichen, doch in der Nachspielzeit machte Mats Grotenbreg mit dem Siegtor für den Außenseiter die Sensation perfekt. "Das hätte nicht passieren dürfen", sagte Ajax-Assistenztrainer Michael Valkanis nach der Partie. Er vertrat seinen Chef, der wegen der Hochzeit seines Sohnes in Australien ist.

Ajax nimmt dieses Horrorerlebnis von Utrecht mit in die Winterpause. Rehabilitieren kann sich der Klub erst wieder am 14. Januar auswärts bei den Go Ahead Eagles Deventer. "Wir gehen durch eine sehr schwierige Saison. Aber wir müssen weiter arbeiten und alles wieder in die Spur bringen", gab Valkanis den Spielern mit.