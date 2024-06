Nach der Auftaktpleite: Ukrainer feiern emotionalen Neustart in die EM

Die Ukraine feiert beim 2:1 gegen die Slowakei einen hochemotionalen Sieg und träumt wieder vom Achtelfinale. Der Erfolg könnte eine Blockade gelöst haben und neue Kräfte freisetzen.

Als der Abpfiff ertönte, sank Roman Yaremchuk auf die Knie. Mit Tränen in den Augen schickte er ein kurzes Gebet Richtung Himmel und hämmerte dann vor Freude mit beiden Fäusten auf den Boden. In Yaremchuks emotionalem Jubel spiegelte sich so vieles wider. Die Erleichterung nach dem fürs Turnier so wichtigen Dreier, aber vor allem ließ er die gewaltige Last erahnen, die die Spieler aus der Ukraine bei dieser Europameisterschaft mit sich tragen, und wie hoch der Druck ist, unter dem sie, die oft als die Fußball-Botschafter ihres Landes bezeichnet werden, stehen.

Auch bei anderen Spielern flossen nach dem Schlusspfiff viele Tränen, als sie mit den ukrainischen Fans in der Kurve feierten. "Es ist für die Spieler nicht einfach, sich aufs Spiel zu konzentrieren. Sie repräsentieren ein Volk, das für die Freiheit in ganz Europa kämpft", sagte Trainer Serhiy Rebrov und maß dem Sieg auch außerhalb des Sportlichen eine riesige Bedeutung bei: "Emotional ist das für uns ein Pfund, auch für die Menschen in der Heimat."

Der Sieg gegen die Slowakei, die am ersten Gruppenspieltag mit dem 1:0 gegen Belgien für eine faustdicke Überraschung gesorgt hatte, könnte eine mentale Blockade in den Köpfen der Spieler gelöst haben. Stand die Nationalmannschaft nach dem eigenen 0:3 gegen Rumänien fast schon vor dem Aus, träumt die Ukraine jetzt wieder vom Achtelfinale. "Ich bin sehr zufrieden mit dem Team. Wir haben heute mit viel Teamgeist gespielt. Man hat den Spirit gespürt. Wir haben alles gegeben und uns den Sieg verdient", lobte Rebrov. Wie gut die Mannschaft spielen kann, ließ sie in einigen Szenen aufblitzen.

Rebrovs Personalrochaden werden belohnt

Das Sahnestück aber war das 2:1 durch Yaremchuk - von der grandiosen Vorbereitung bis zum Abschluss ein kleines Kunstwerk. Mykola Shaparenko chippte den Ball in den Lauf von Yaremchuk. Der Stürmer des FC Valencia pflückte die Kugel dann elegant herunter und spitzelte den Ball mit der Sohle am slowakischen Torwart Martin Dubravka vorbei. "Wir haben wichtige Lehren aus dem Spiel gegen Rumänien gezogen. Wir haben heute die Anweisungen des Trainers ideal umgesetzt. Darauf bin ich extrem stolz", sagte Shaparenko, der mit einem eigenen Tor und dem Assist zum 2:1 zum Matchwinner avancierte. "Jetzt lautet die Aufgabe: Weiter so spielen und auch die nächsten Spiele gewinnen."

Rebrov hatte als Reaktion auf die Startniederlage sein Team auf vier Positionen umgebaut. Darunter war auch ein Wechsel zwischen den Pfosten. Anstelle von Andriy Lunin - der Keeper von Real Madrid hatte gegen Rumänien zweimal gepatzt - stand Anatoliy Trubin von Benfica Lissabon im Kasten. Eine Änderung, die sich auszahlte: Trubin hielt mehrere Male glänzend. Der Torwart war mit seiner Leistung einer der Schlüsselfaktoren für den Sieg.

Rebrov machte deutlich, dass es ein Kopf-an-Kopf-Rennen auf der Torhüterposition sei. "Es gibt einen großen Konkurrenzkampf. Beide geben in den Trainingseinheiten alles, und beide hätten den Platz im Tor verdient", erklärte der Coach. Nun hatte sich Trubin den Platz verdient und rechtfertigte auch aus Sicht des Trainers dieses Vertrauen. Im Gruppenfinale gegen Belgien am Mittwoch wird wieder mit Trubin zu rechnen sein.