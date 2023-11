Nach der 2:9-Klatsche: Richtungsweisende Wochen für Spelle-Venhaus

Am vergangenen Spieltag bekam der SC Spelle-Venhaus beim 2:9 in Hannover seine Grenzen aufgezeigt. Viel Zeit zum Wundenlecken bleibt den Tabellenvorletzen aber nicht. Spelle hat die Wochen der Wahrheit vor der Brust, angefangen mit dem Heimspiel gegen Weiche Flensburg.

"Das 2:9 bei der U 23 von Hannover 96 war der Tiefpunkt." Bei der Analyse nach der Klatsche des Regionalliga-Aufsteigers SC Spelle-Venhaus in der Landeshauptstadt stimmten der Sportliche Leiter Markus Schütte, Trainer Hanjo Vocks und der weiter verletzt ausfallende Mannschaftskapitän Torben Stegemann überein. Sie vermissten die Basics wie Laufbereitschaft, Körperlichkeit und Aggressivität in den Zweikämpfen. Jetzt folgen vier wichtige Spiele gegen Mannschaften aus der zweiten Tabellenhälfte.

Zu brav für Abstiegskampf

Die Bilanz des Vorletzten ist miserabel: Vier Niederlagen in Serie, 19 Gegentore in drei Spielen, die wenigsten Treffer geschossen (14), die meisten kassiert (44). "Wir wussten, dass es schwer wird. Aber so etwas darf nicht passieren", vermisste Schütte die letzte Konsequenz. In Hannover, sagt Vocks, habe sein Team zu körperlos und naiv gegen den Ball gearbeitet. Der SCSV wirkt noch zu brav: Obwohl er tief im Abstiegskampf steckt, zählt er zu den fairsten Teams der Liga. Wehren geht anders.

Zufrieden können die Emsländer nicht sein. "Es geht um Punkte. Wir haben in den letzten Spielen deutlich zu wenig geholt", weiß Stegemann. Der Abstand zum rettenden Ufer wird immer größer. Wenn der Aufsteiger spiele wie am Wochenende, dann werde er nichts mehr holen.

"Jeder muss bei sich anfangen", nimmt Stegemann sich selbst und die Mitspieler in die Verantwortung. "Ohne die Grundtugenden geht es nicht." Deswegen sei auch der nächste Gegner egal. "Wir müssen so viel an uns arbeiten. Wir müssen uns in die Situation bringen, dass wir wieder punkten können. Das ist der Fokus, der sich aus der Situation ergibt."

Die Zuschauer halten noch immer treu zur Mannschaft. "Wir stehen zum Trainer", erklärt Schütte zudem, der in der Woche intern mit den Spielern gesprochen hat. "Wir gehen unseren Weg weiter." Der ist mit lupenreinen Amateuren mit drei, vier Trainingseinheiten in der Woche in Konkurrenz zu etlichen Profiteams schwer genug.

Ausgelassene Kipppunkte

Weil die Bedingungen so unterschiedlich sind, weiß Vocks, der den nächsten Gegner Weiche Flensburg beim 2:3 im benachbarten Meppen

beobachtet hat: Das sei über die Saison schwer zu kompensieren. "Profitum erleichtert vieles." Doch das sei in Spelle aktuell nicht

umzusetzen. "Das wussten wir vor der Saison. Für uns muss es schon sehr gut laufen, damit wir eine Chance haben, Spiele zu gewinnen." Doch diese Möglichkeiten habe sein Team gehabt, in einigen Partien aber mögliche Kipppunkte, etwa beim Auslassen von Torchancen, verpasst. Die Konkurrenzfähigkeit seiner Mannschaft, deren Ziel nur der Klassenerhalt sein könne, stellt er nicht in Frage.

Ausfälle von Leistungsträgern - gegen Meppen fehlten gleich drei Innenverteidiger - lässt Stegemann nicht als Ausrede gelten. Auch gegen

Flensburg fallen mit dem Kapitän, Leon Dosquet und Bernd Lichtenstein gleich drei bewährte Spieler aus. "Wir lassen uns nicht hängen", verspricht Stegemann. "Wir müssen uns für gute Spiele belohnen und vielleicht auch mal in schlechten Spielen etwas holen. Das haben wir noch nicht gemacht."

Die weiteren Spiele

Mit vier Partien wird der 15. Spieltag am Samstag eröffnet. Der VfB Oldenburg will mit dem Rückenwind aus zuletzt vier Spielen in Folge ohne Niederlage auch gegen den Eimsbütteler TV die vollen drei Zähler einfahren. BW Lohne hatte in den letzten Wochen die Tabellenspitze aus den Augen verloren. Nach drei sieglosen Partien in Serie wartet nun der Primus Holstein Kiel II. Von einer Niederlage des Spitzenreiter profitieren könnte die Profi-Reserve von Hannover 96, die mit einem Sieg gegen Jeddeloh II zumindest über Nacht selbst die Tabellenführung übernehmen kann. In der letzten Samstagspartie kreuzen den Bremer SV und der FC St. Pauli II die Klingen.

Neben der Partie des SC Spelle-Venhaus stehen am Sonntag dann vier weitere Spiele auf dem Programm. Top-Verfolger Phönix Lübeck will gegen Kellerkind Drochtersen/Assel den siebten Ligasieg in Serie einfahren, Schlusslicht Kilia Kiel zeitgleich die neunte Ligapleite in Serie verhindern. Im Aufwind befindet sich neuerdings auch der SV Meppen. Beim Hamburger SV II kann das Team von Adrian Alipour Platz vier sichern. Eintracht Norderstedt bekommt es mit dem TSV Havelse zu tun.