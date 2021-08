Nach der 0:1-Serie: Ziegners klare Forderung

Drei Pflichtspiele, drei Niederlagen, null Tore - die Würzburger Kickers konnten nach dem Abstieg aus der 2. Bundesliga den Negativlauf noch nicht stoppen. Ein Abwehrduo gibt sich nach dem Pokal-Aus gegen den SC Freiburg optimistisch, Trainer Torsten Ziegner stellt eine klare Forderung.

0:1 bei 1860 München, 0:1 gegen den SC Verl - nun das 0:1 gegen Bundesligist Freiburg im Pokal: Die Würzburger Kickers kassierten auch im dritten Pflichtspiel der Saison eine Niederlage, die Tobias Kraulich wurmt. Der FWK hat "ordentlich gespielt", stellte der Innenverteidiger fest, fand es aber "schade", da in seinen Augen "eine Überraschung möglich gewesen wäre". Dabei haderte auch Kraulich mit einer Szene in der 93. Minute, "da können wir das Tor machen". Saliou Sané, der früh für den verletzten Marvin Pourié eingewechselt wurde, vergab das 1:1.

Es fehlt mir auch ein bisschen die Gier, mal mit dem Ball ins Tor reinzufliegen. Torsten Ziegner

"Kaum vorstellbar", so Kraulich über das dritte 0:1 in Serie, er ist sich aber sicher, "dass sich das auch ändern wird." Was fehlt, ist der erste Treffer 2021/22. Die Kickers müssen sich "auch mal belohnen, mal ein Tor erzielen", so Torsten Ziegner. Der Trainer macht dabei ein Manko aus: "Es fehlt mir auch ein bisschen die Gier, mal mit dem Ball ins Tor reinzufliegen, um den Knoten platzen zu lassen."

Hinten, da sind sich die Beteiligten einig, funktioniert es beim FWK schon ganz ordentlich. Ziegner hatte gegen Freiburg auf eine Viererkette umgestellt, die stand, abgesehen vom Gegentor, weitestgehend sicher. "Wir haben es gut verteidigt", meinte Ziegner, der aber monierte, dass sein Team "in der ein oder anderen Situation schneller umschalten" hätte können.

FWK mit vielen Torschusseinheiten

Dazu ist am kommenden Sonntag in Mannheim (14 Uhr, LIVE! bei kicker) Gelegenheit. "Wir arbeiten im Training mit vielen Torschusseinheiten", sagte Lars Dietz, so will sich die Mannschaft "Sicherheit holen". Und der Abwehrspieler "glaubt fest daran, dass es das nächste Spiel dann klappt".