Nach den "richtigen Brettern": Maaßens Plan im Kellerduell

Im Duell zweier bis dato siegloser Teams peilt Augsburgs Trainer Enrico Maaßen mithilfe des Publikums und veränderter Formation den Turnaround an.

Nach vier Spieltagen hat der FC Augsburg gerade einmal zwei Punkte auf dem Konto. Am Samstag steht bereits eine richtungsweisende Partie gegen den 1. FSV Mainz 05 auf dem Programm (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker). Die Rheinhessen legten einen noch schwächeren Saisonstart hin als die bayerischen Schwaben, unterlagen jüngst dem VfB Stuttgart mit 1:3 und tragen mit nur einem Zähler die Rote Laterne.

Nachdem die Fuggerstädter zuletzt in Leipzig (0:3) vor allem in der Anfangsphase überrollt wurden, wird sich beim FCA im anstehenden Kellerduell etwas ändern, etwas ändern müssen. Wie auch Chefcoach Enrico Maaßen auf der Spieltags-Pressekonferenz am heutigen Donnerstag klarmachte.

"Richtige Bretter"

Maaßen wirbt aber auch um etwas Nachsicht. "Man darf nicht vergessen, dass wir schon sieben Tore erzielt haben. Wir haben schon in Leipzig und in München gespielt, das waren richtige Bretter."

Nichtsdestotrotz: Das Gesicht der Startelf im Vergleich zur Partie bei den Sachsen wird ein anderes sein. "Es gibt Gedanken, auf der ein oder anderen Position etwas zu verändern", so Maaßen, der personell "Reizpunkte" setzen will.

Personelle Kontinuität ist passé

Der Trainer erklärt es so: "Wir hatten versucht, über Kontinuität Stabilität zu erreichen, das hat nicht hundertprozentig funktioniert." Es ist keine Schönfärberei Maaßens, der klipp und klar anspricht: "Wir haben zu einfache Gegentore kassiert. Für uns geht es darum, die einfachen Fehler zu minimieren."

Dem FCA-Coach stehen nahezu alle Spieler zur Verfügung, lediglich Japhet Tanganga und Masaya Okukawa würden noch individuell trainieren. Niklas Dorsch konnte nach Auskunft Maaßens die komplette Woche über voll mit trainieren. Sven Michel und Tim Breithaupt stünden auch wieder voll im Training.

"Sie haben ein gutes Spiel auf den zweiten Ball"

Die Aufstellung gegen Mainz wollte Maaßen naturgemäß nicht verraten, es könnte aber mehr Erfahrung und Routine in die Startelf einkehren. Den angeschlagenen Gegner Mainz sieht der Coach "über ihr starkes Zweikampfverhalten" ins Spiel kommen. Über viele lange Bälle, "sie haben ein gutes Spiel auf den zweiten Ball".

Maaßen will Reizpunkte setzen

Augsburgs Konzept? "Es geht uns darum, von Anfang an zu zeigen, wer dieses Spiel gewinnen will", so Maaßen. "Wir haben Frische getankt und wollen das Stadion auf unsere Seite bekommen."