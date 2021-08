Nach den Pfiffen: Nagelsmann nimmt Sané "nicht plakativ fünf Stunden in den Arm"

Die lautstarken Pfiffe aus den eigenen Blöcken in der Allianz-Arena gegen Leroy Sané bleiben Thema. Bayern-Coach Julian Nagelsmann hat diesbezüglich nochmals einiges klargestellt - und dem Offensivmann einen Tipp gegeben.

Nagelsmann hat zuletzt schon klare Worte über die unschönen Pfiffe von den eigenen Fans gefunden - und auch Joshua Kimmich hat bei seiner Vertragsverlängerung am Montag etwas zu seinem Team- und DFB-Kollegen gesagt ("Echt frech").

Abgehakt ist die Causa damit aber noch nicht. Nagelsmann nämlich ist am Dienstag auf der Pressekonferenz vor dem DFB-Pokal-Duell mit dem Bremer SV, bei dem etwa Manuel Neuer und auch Robert Lewandowski fehlen werden, erneut auf die Vorfälle angesprochen worden. Und der im Sommer von RB Leipzig an die Säbener Straße gekommene Coach ist abermals nüchtern wie klar in seinen Aussagen geblieben.

"Es geht aber für mich immer um die Art und Weise"

"Ich habe zu den Pfiffen schon genug gesagt - und etwa auch schon gesagt, dass ich es nicht gut finde", so Nagelsmann eingangs. "Wenn die Pfiffe aus dem fremden Block kommen, dann musst du die Dinge aushalten." Doch gerade Pfiffe von der eigenen Anhängerschaft seien ein Unding: "Jeder muss - und das habe ich auch schon öfter gesagt - für sich selbst bewerten, wie man als Mensch miteinander umgehen will."



Dass auf eine Person im Rampenlicht von vielen Seiten mit dem Brennglas geblickt wird, sei dabei nicht das Problem. Damit müsse man laut Nagelsmann klarkommen: "Am Ende ist es normal, dass du bewertet wirst in deinem Job - und wenn dein Job öffentlichkeitswirksam ist, dann wirst du eben von der Öffentlichkeit beurteilt. Von dem her ist es auch ein Stück weit so, dass du Dinge aushalten musst." Doch: "Es geht aber für mich immer um die Art und Weise. Denn ob er jetzt kritischer und weniger kritisch bewertet wird, ändert an der aktuellen Tatsache nix, dass es nicht gut ist, wie mit ihm umgegangen worden ist - und dass er als Spieler von den eigenen Fans ausgepfiffen wird."

"Bald wieder eine Symbiose"

Nagelsmann wolle seinem Schützling aber definitiv helfend zur Seite stehen, wenngleich er es nicht übertreiben wolle und dürfe: "Ich selbst bin mit ihm jetzt nicht anders umgegangen. Ich habe ihm ne kurze Nachricht nach dem Spiel (3:2 gegen Köln, Sané zur Pause durch Jamal Musiala ausgetauscht; Anm. d. Red.) geschrieben, wo ich ihm meine Meinung noch ein 'bissl' deutlicher dargelegt habe, was ich davon halte und was ich ihm raten würde als Mensch. Ein Tipp als Mensch quasi. Doch dann habe ich natürlich auch gesagt, was ich als Trainer jetzt mit ihm mache und dass ich ihn jetzt nicht plakativ fünf Stunden in den Arm nehme, nur um jedem zu zeigen, dass ich ihm den Rücken stärke."

Laut Nagelsmann gehe es in dieser Angelegenheit in den nächsten Tagen und Wochen für den 25-jährigen Sané schlichtweg darum, "innerlich an sich zu arbeiten, dass er leistungsmäßig dann einfach Tore schießt und Assists hat. Und dann kann sich jeder Fan überlegen, ob er mit ihm feiern will oder doch eher ruhig ist. Es geht einfach darum, dass man absolut in die richtige Richtung marschieren muss und dann mit Leistung zurückzahlt. Dann glaube ich wird das bald wieder eine Symbiose, so wie es einfach auch sein sollte."

Seid lieb zueinander! Julian Nagelsmann

Allgemein haben Nagelsmanns Worte über die unschönen Pfiffe auch zu seinem letzten Satz an diesem Dienstag auf der Pressekonferenz gepasst, als der 34-Jährige noch etwas über die Gesellschaft an sich und über vollbesetzte Stadien, "die die Gesellschaft mit all ihren Facetten ganz gut abbildet", gesprochen hat. Sein Credo über Probleme, die es gibt und in Zukunft geben wird: "Seid lieb zueinander!"