Nach den Ausschreitungen: DFB kündigt Ermittlungen an

Der DFB-Kontrollausschuss kündigt nach den von Gäste-Fans verursachten Ausschreitungen beim Relegationsspiel zwischen Wehen Wiesbaden und Arminia Bielefeld eine Untersuchung an.

Auch Bielefelds Spieler machten sich nach der Spielunterbrechung in Wiesbaden in der 84. Minute auf den Weg in die Kabine. IMAGO/Eibner