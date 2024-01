Nach dem Zerwürfnis mit sich selbst: Kommt Knorr nochmal "über diesen Punkt"?

Nach dem Halbfinal-Aus brauchte es keine externe Kritik, Deutschlands Spielmacher Juri Knorr zerlegte sich verbal selbst. Vor dem Spiel um Bronze zeigt sich der Antreiber aber optimistisch, dass er noch einmal zu Höchstleistung auflaufen kann.

Aus Köln berichtet Maximilian Schmidt

Die Worte von Juri Knorr nach dem 26:29 gegen Dänemark waren welche, die Nachhall fanden. "Ich werfe mir extrem vor, dass ich in der zweiten Halbzeit nicht gekämpft habe bis zum Umfallen, mich nicht in jeden Zweikampf geworfen habe, nicht mehr riskiert habe. Ich habe einfach nicht mehr das Spiel gemacht, das ich wollte, mit allem, was mein Spiel eigentlich auch ausmacht", hatte Knorr mitunter gesagt.

Auch am Samstag wollte er die harsche Selbstkritik nicht zurücknehmen. Knorr führte noch einmal aus: "Ich habe mich ein bisschen von der Angst vor der Größe des Moments lähmen lassen. Das will ich nicht nochmal, das ist es nicht wert." Auch seine Großmutter im Publikum habe er mit seinem Auftritt enttäuscht. Die Chance auf Bronze sei ein schwacher Trost: "Ich wollte eigentlich das Halbfinale gewinnen."

Und trotzdem hat Deutschlands Spielmacher, gemeinsam mit Dika Mem (ebenfalls 47 Treffer) aktuell zweitbester Torschütze des Turniers, offenbar neuen Mut geschöpft. Der 23-Jährige kündigte an: "Ich bin zuversichtlich, nochmal über diesen Punkt zu gehen." Dass er sich den Traum von Olympia ebenfalls im Spiel um Platz drei erfüllen könne, sei eine "Mega-Chance".

Gislason imponiert, "wie kompetitiv" sein Team mittlerweile ist

Bundestrainer Alfred Gislason strahlt ebenso Zuversicht aus. Das Dänemark-Spiel habe ihm gezeigt, dass die Mentalität "immer besser und besser wird". Dem Isländer imponierte auch, "wie kompetitiv" sein Team mittlerweile sei. Gerade für seine jungen Spieler "sind diese Spiele unglaublich wichtig, schon das gegen Ungarn, aber jetzt vor allem das Dänemark-Spiel".

Es helfe, "wenn die Jungs, die zum Beispiel Mikkel Hansen nur aus dem Fernsehen kennen, sehr gut gegen solche Stars spielen, das bringt uns wahnsinnig viel". Gislason bezog sich dabei generell auf die Mannschaft, speziell aber auch auf Renars Uscins. Der Kapitän der U-21-Weltmeister des vergangenen Sommers drehte gegen Dänemark schwer auf und wurde zu Recht zum "Player of the Match" gewählt.

"Wir lassen in der ersten Hälfte nur zwölf Gegentore gegen Dänemark zu. Im Angriff spielen wir auch wirklich flüssig. Wir binden alle Positionen mit ein, das war etwas, das uns in der Hauptrunde noch ein bisschen gefehlt hat", lobte Uscins am Samstag: "Wenn wir das nicht nur über 30 Minuten schaffen, sondern über 50, 55, 60 Minuten, dann werden wir auch wieder in die Situation kommen, dass wir die Chance haben, solche Spiele zu gewinnen."

Wolff: "An der Zeit, so eine Mannschaft mal wieder zu schlagen"

In den Augen von Andreas Wolff wäre es schon jetzt höchste Eisenbahn. "Es ist an der Zeit, so eine Mannschaft mal wieder zu schlagen", sagte der DHB-Keeper über das Schweden-Spiel. Der letzte Sieg über die Skandinavier liegt bereits acht Jahre zurück, 2016 stand Wolff auch schon zwischen den Pfosten. Seitdem gab es zwei Remis und sechs Niederlagen in acht Direktduellen. Eine Serie, die nun enden soll.

Auch Kapitän Johannes Golla zeigt sich zuversichtlich: "Ich glaube, für uns wird die mentale Belastung gar nicht so schwierig, weil das wieder ein Spiel vor unserer Heimkulisse ist. Es geht immer noch um eine Medaille. Wir haben in den letzten Jahren auch das eine oder andere Spiel um Platz sieben und acht gemacht, wo man dann gefühlt um 11.30 Uhr in einer leeren Halle spielt. Auch das haben wir geschafft."

Das Schweden-Spiel nennt der deutsche Abwehrchef eine "riesige Herausforderung". Warum aber nicht zum Abschluss "eine der besten Mannschaften des Turniers" schlagen?