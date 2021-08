Nach dem Wolfsburger Wechselfehler: So geht es nun weiter

Zwei Tage sind vergangenen seit dem DFB-Pokalspiel in Münster, das der VfL Wolfsburg in der Verlängerung mit 3:1 gewann, dem nun jedoch aufgrund eines Wechselfehlers ein juristisches Nachspiel bevorsteht. Es könnte zu einer mündlichen Verhandlung kommen.

Mit dem fristgerecht eingereichten Protest von Preußen Münster ist die Sache nun in Gang gebracht. Am Montag legte der Regionalligist wie erwartet Einspruch gegen die Wertung des Pokalspieles gegen den Champions-League-Teilnehmer ein, weil dieser sechs statt der erlaubten fünf Auswechslungen vorgenommen hatte. Daraufhin bittet der DFB die Beteiligten nun um Stellungnahmen, nach Auswertung dieser werde über den weiteren Fortgang des Verfahrens entschieden. Fallführer ist Stephan Oberholz, der stellvertretende Vorsitzende des DFB-Sportgerichts. Sollte im Sachverhalt Unklarheit herrschen, soll es möglichst zeitnah zu einer mündlichen Verhandlung kommen.

Schiedsrichter Dingerts Rolle könnte entscheidend sein

Davon ist nach aktuellem Stand auszugehen. Denn entscheidend könnte sein, welche Rolle das Schiedsrichtergespann um Christian Dingert gespielt hat. Der Referee hatte unmittelbar nach dem Pokalduell Kommunikationsprobleme eingeräumt, die in erster Linie zwischen den VfL-Zuständigen und dem Vierten Offiziellen Tobias Fritsch stattgefunden haben müssen.

Dabei scheinen die Versionen etwas auseinanderzugehen. Wurde über die tatsächliche Anzahl der noch verfügbaren Auswechslungen gesprochen oder über noch verfügbare Wechselslots? Redeten die Beteiligten aneinander vorbei oder waren gar alle nicht im Klaren darüber, dass nur fünf Wechsel gestattet sind? Hätten die Unparteiischen den sechsten Spielertausch untersagen müssen? Von der Beantwortung dieser Fragen wird abhängen, wie letztlich das Pokalspiel gewertet wird oder ob es zu einer Wiederholung des Duells zwischen dem Regional- und dem Bundesligisten kommt.

Der DFB hatte extra informiert

Der jedenfalls war wie jeder andere Klub in Kenntnis gesetzt worden über die geltenden Spielregeln im DFB-Pokal. Ende Juli ging ein Rundschreiben an alle Vereine raus, in dem auch auf die Anzahl der zulässigen Wechsel hingewiesen wurde. In allen Partien funktionierte das, nur in Münster nicht. Von den 31 bislang ausgetragenen spielen (Bremer SV gegen Bayern München findet erst am 25. August statt) gingen neun in die Verlängerung, insgesamt wechselten sechs Klubs dreimal, 18 Vereine tauschten vier Spieler aus, bei 37 Teams wurden während der Partie fünf personelle Veränderungen vorgenommen. Nur der VfL Wolfsburg setzte noch einen drauf.