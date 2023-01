Nach dem verpatzten Paderborn-Test: Ziegners Versprechen

Duisburg startet am Samstag in Saarbrücken in die restliche Saison, mit der Generalprobe gegen Paderborn zeigte sich Torsten Ziegner nur bedingt zufrieden. Der MSV-Trainer macht dies auch an zwei Spielern fest - und gibt ein Versprechen ab.

Am Samstag geht es in der 3. Liga wieder los, für Duisburg steht der schwere Gang zum 1. FC Saarbrücken an (14 Uhr, LIVE! bei kicker). Die Generalprobe für die Partie beim Tabellenzweiten ging schief, der MSV verlor 0:4 gegen den SC Paderborn.

Der Zweitligist war in den zweiten 45 Minuten eine Nummer zu groß für die Zebras, so richtig hadern wollte Ziegner aber nicht. Der Test sei "sehr wertvoll" gewesen, meinte der Coach, für den es im ersten Durchgang darum ging, "gegen einen ambitionierten Zweitligisten in der Defensive gut zu stehen". Das ist gelungen, mit einem 0:0 ging es in die Pause.

Danach allerdings verloren die Meidericher den Faden, was Ziegner auch an den vielen Wechseln festmachte - und an einem Duo. Der defensive Mittelfeldspieler Marvin Bakalorz (33), der sich im Kraftraum am Rücken verletzt hatte, konnte noch gar nicht auflaufen, und Abwehrchef Sebastian Mai (29) war im zweiten Durchgang nicht mehr dabei. Die MSV-Defensive ohne die beiden Routiniers? "Wir brauchen uns nichts vorzumachen, dass wir, um Woche für Woche gute Leistungen abzuliefern, auf Mai und Bakalorz aktuell nicht verzichten können", stellte Ziegner unmissverständlich fest.

So baut der MSV-Trainer darauf, dass Bakalorz in Saarbrücken auflaufen kann - ebenso der angeschlagene Marvin Ajani, bei dem eine Diagnose noch aussteht. "Ich hoffe, dass beide nächste Woche wieder dabei sein können."

Viele Fans und zwei Versprechen

So wie die vielen Fans, die die Zebras ins Saarland begleiten werden. Die können sich "darauf verlassen, dass sie eine Mannschaft sehen werden, die 90 Minuten alles geben wird und die so mutig ist, das Spiel dort gewinnen zu wollen", verspricht Ziegner.