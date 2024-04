Nach dem Trikot-Wirbel: DFB-Frauen präsentieren neues Design

Erst wurde die pinke Trikotfarbe des DFB kritisiert, dann ging es um das diskussionswürdige Design der Nummer 4 auf den Leibchen der Nationalelf. Nur Tage später präsentierten die Frauen schon ein neues Trikot.

Das ging schnell. Nur wenige Tage nach der Kritik am Design der Nummer 4 auf den Trikots der Nationalmannschaft präsentierte der DFB schon ein neu gestaltetes Oberteil. Beim 3:2-Sieg der DFB-Frauen in Österreich, präsentierte die zur Halbzeit eingewechselte Nationalspielerin Bibiane Schulze Solano am Freitagabend das Trikot mit der neu gestalteten Nummer.

"Wir sind sehr froh, dass es noch geklappt hat, auch die FIFA hat es schon freigegeben", hieß es vom DFB am Samstag mit Blick auf den Weltverband dazu. Der DFB hatte am vorigen Montag eine Änderung in Zusammenarbeit mit seinem Partner "11teamsports" angekündigt. Die Arbeiten hätten angesichts der knappen Zeit bis zum EM-Qualifikationsspiel des Frauen-Nationalteams bereits am Dienstag begonnen, hieß es nun.

So sah das Trikot von Jonathan Tah noch vor wenigen tagen aus. IMAGO/Laci Perenyi

Am vorigen Wochenende hagelte es Kritik an Sportartikelhersteller Adidas und dem DFB woraufhin der Verkauf der Trikots mit der Nummer 44 eingestellt wurde. Die Nummer 4, bei den Herren von Jonathan Tah getragen, hatte im neuen Design an eine SS-Rune erinnert - die 44 trägt zwar kein DFB-Star, sie konnte aber als personalisiertes Trikot bestellt werden.

"Wir nehmen die Hinweise sehr ernst und möchten keine Plattform für Diskussionen bieten", begründete der DFB seine Entscheidung und hatte das neue Design angekündigt. Im Shop des DFB und bei Hersteller Adidas sind die neuen Leibchen bereits zu bestellen.