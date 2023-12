Nach dem Trainer-Beben: VfR Aalen verliert weiter und sucht Nachfolger

In Spiel eins nach der Trennung von Trainer Tobias Cramer gibt es für den VfR Aalen beim 1:3 in Kassel wieder keine Punkte. Nachfolgersuche läuft.

Nach dem doch überraschenden Trainer-Aus von Tobias Cramer, galt es in der Trainingswoche den Fokus auf das letzte Spiel des Jahres beim KSV Hessen Kassel zu richten. Eine schwere Aufgabe für Interimstrainer Petar Kosturkov, der Cramer zuvor als Co-Trainer zur Seite stand. "Jede Trennung tut weh", sagte Kosturkov. "Tobias Cramer und ich haben gut zusammengearbeitet. Die Jungs haben ein bisschen gebraucht, um das zu verdauen."

Ganz verdaut war es wohl noch nicht, denn auch in Kassel blieb alles beim Alten: Abermals ging der VfR Aalen als Verlierer vom Platz. Dabei zeigte der VfR Moral, denn obwohl die Kasseler durch Sercan Sararer und Nikos Zografakis mit 2:0 in Front gingen, glichen die Aalener bis zur Pause durch zwei Standardtreffer aus. Lasse Jürgensen traf nach einer Ecke per Kopf, Alessandro Abruscia schlenzte einen direkten Freistoß sehenswert ins Kasseler Tornetz zum 2:2-Halbzeitstand. Der so dringend benötigte Sieg - nach der zuvor miserablen Serie von vier Punkten aus den letzten acht Spielen - war wieder greifbar. Doch erneut bestand der VfR Aalen die Schlussphase nicht unbeschadet und kassierte fünf Minuten vor Abpfiff ein kurioses Billard-Tor durch Kassels Takero Itoi. "Wir sind natürlich enttäuscht", sagte Interimscoach Kosturkov. "Wir sind hergekommen, um die drei Punkte zu holen." Stattdessen steht der VfR Aalen wieder mit leeren Händen. Auch VfR-Kapitän und Abwehrchef Ali Odabas war nach dem Schlusspfiff bedient: "Ich weiß nicht, ob wir einfach zu dumm sind. Sowohl vorne als auch hinten." Mittelfeldmann Vico Meien fügte hinzu: "Wir sind nicht zufrieden. Dass jetzt die Winterpause kommt, tut uns richtig gut. Wir müssen uns jetzt ausruhen, vorbereiten und im neuen Jahr Punkte holen."

Nachfolger steht noch nicht fest

Nach der vierten Niederlage in Folge überwintert der VfR Aalen auf dem 15. Tabellenplatz - und damit einen Platz vor den sicheren Abstiegsrängen. Fraglich ist, ob der derzeitige Interimscoach Petar Kosturkov auch noch am 15. Januar 2024, wenn der VfR Aalen in die Vorbereitungsphase auf die restliche Saison startet, das Sagen ist. Denn: Der Fußballlehrer hatte sich schon vor der Verpflichtung von Tobias Cramer Hoffnungen auf den Chefposten gemacht - wurde damals aber nicht berücksichtigt. Gegen Kosturkov als Cheftrainer spricht auch, dass VfR-Präsidiumsmitglied Michael Weißkopf hofft, bis Weihnachten einen neuen Trainer präsentieren zu können. Zu möglichen Kandidaten sagte er nichts. Nur so viel, dass "der neue Trainer definitiv noch nicht feststeht". Bis dahin darf fleißig spekuliert werden, wer beim VfR Aalen auf Tobias Cramer folgt.