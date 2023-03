Nach dem Topspiel: Fragezeichen in Unterhaching - Unruhe in Würzburg

Im Topspiel der Regionalliga Bayern dominierte die SpVgg Unterhaching die Würzburger Kickers klar und setzte sich an der Spitze ab. Doch hinter der 3. Liga stehen weiterhin wirtschaftliche Fragezeichen. Gegner Würzburg übt sich in Durchhalteparolen und will die Unruhe eindämmen.

Wacklige Zukunft versus trüber Ist-Zustand: Die SpVgg Unterhaching (rot) und die Würzburger Kickers haben es nach dem Topspiel mit unterschiedlichen Fragestellungen zu tun. IMAGO/foto2press