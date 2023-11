Nach dem Tod von Diawusie: FC-24-Spieler schlagen Profit aus FUT-Item

Einige FUT-Spieler in EA SPORTS FC 24 versuchen Profit aus dem Bronze-Item des verstorbenen Regensburg-Profis Agyemang Diawusie zu schlagen. Eine Reaktion des Entwicklers steht noch aus.

Nach dem Tod von Diawusie stieg der Preis seines FUT-Objektes enorm an. EA SPORTS/IMAGO/Eibner

Eine "schreckliche Nachricht" hatte der SSV Jahn Regensburg am Dienstag verkünden müssen: Mit nur 25 Jahren verstarb Mittelfeldspieler Agyemang Diawusie. "Die Jahn-Familie trauert mit den Hinterbliebenen und ist in Gedanken bei Agyemangs Familie, den Verwandten, engen Freunden und Wegbegleitern. Wegen der schrecklichen Situation und aus Respekt gegenüber seiner Familie bitten wir darum, deren Privatsphäre zu respektieren", heißt es in der Mitteilung der Oberpfälzer.

Doch wo auf der eine Seite Trauer herrscht, zeigen einige Football-Ultimate-Team-Spieler in EA SPORTS FC 24 ein anderes Gesicht. Nämlich das der Profitgier. So wurde das Bronze-Item des ehemaligen Regensburg-Profis gekauft und zu einem vielfach höheren Preis wieder auf den Transfermarkt angeboten. Kostete das Objekt des Mittelfeldspielers bisher durchschnittlich 200 Münzen, stieg dieser Preis auf aktuell 6.000 Münzen an. Hier und da gibt es auch Einzelfälle, wo die maximale Summe verlangt wird. Diese liegt bei 10.000 Münzen.

Diawusie-Item ist kein Einzelfall

Nach dem Diawusies Tod ist davon auszugehen, dass EA SPORTS die Karte den Packs entfernt wird. Wer ein Item besitzt, kann dieses allerdings weiterhin aufstellen - und genau das wollen die Verkäufer ausnutzen. Alle, die sich die Karte möglicherweise als Andenken kaufen möchten, werden zur Kasse gebeten. Übrigens nicht der erste Vorfall dieser Art. Schon nach dem Tod von Davide Astori, Junior Malanda oder Miguel Van Damme waren ähnliche Praktiken zu beobachten. Bezüglichen Letzterem reagierte der Publisher darauf und passte die Preisspanne an.

Im Kontext von Diawusie steht eine Reaktion von EA SPORTS noch aus - sowohl hinsichtlich der Packs als auch der Preisspanne auf dem Transfermarkt. Dass dies überhaupt notwendig ist, rückt einen Teil der dortigen Community abermals in ein schlechtes Licht.