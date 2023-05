Nach dem "Tag der offenen Abwehr": Kovacs Wunsch und ein dezenter Hinweis

Wolfsburg hat beim 0:6 in Dortmund im Kampf um Europa einen herben Rückschlag erlitten und doch noch alle Chancen, im nächsten Jahr international zu spielen. Einen derartigen Totalausfall darf sich der VfL aber nicht mehr erlauben.

Er ahnte schon, was da auf ihn und seine Mannschaft zukommen könnte. Und deswegen verzichtete Niko Kovac nach dem 3:0-Heimsieg gegen Mainz auch darauf, öffentlich zur Attacke zu blasen. Schließlich stand der schwere Gang nach Dortmund auf dem Programm, eine Niederlage kalkulierte der Trainer dabei durchaus ein.

Dass diese dann allerdings so heftig ausfällt, damit war angesichts der defensiven Stabilität der vergangenen Spiele dann doch nicht zu rechnen. "Ohne Zweikampfführung, ohne Biss", bemängelte Kovac die Einstellung seiner Mannschaft. "Wenn du so in Dortmund auftrittst, hast du keine Chance, mit dem 6:0 sind wir noch gut bedient."

Spannend wird nun sein, welche Spuren der "Tag der offenen Abwehr" bei seinen Spielern hinterlässt. Defensiv ging der Kovac-Plan gegen den Vollgas-Fußball der Borussia gar nicht auf, der eigene Mut wurde zur ständigen Gefahr. Weil, so analysierte es der Trainer, seine Abwehrreihe zwar wie gewünscht hochstand, aber nicht darauf reagierte, wenn die Offensive keinen Druck auf den Ball bekam. Anstatt sich wieder fallen zu lassen, verharrte die VfL-Kette bisweilen einen Meter hinter der Mittellinie - und wurde gnadenlos überrannt.

"Das haben wir in einigen Situationen nicht gut gemacht, daraus haben wir bestimmt drei Tore kassiert", so Kovac. "Man muss sehr viel mehr gegen den Ball arbeiten, wir haben zu wenig Laufleistung gehabt. Wir waren zu passiv, zu destruktiv gegen den Ball." Mit 108,19 Kilometern lief der VfL so wenig wie noch nie in dieser Saison.

Belastete Leverkusener im Visier

Dass den Niedersachsen im Endspurt der Saison die Puste ausgeht, ist bei diesem Trainer dennoch nicht zu erwarten. Kovac wünscht sich am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen Hoffenheim nun "eine Reaktion von der Mannschaft. Wir haben noch die Möglichkeit, unsere Ziele zu erreichen." Aus eigener Kraft kann der VfL den anvisierten Platz 7 halten und hat auch noch beste Chancen, den Sechsten aus Leverkusen, der als Europa-League-Halbfinalist noch zwei englische Wochen vor der Brust hat, zu überflügeln.

Die Qualifikation für das internationale Geschäft wäre ein großer Erfolg für den Trainer in seiner Wolfsburger Premierensaison. Wo Kovac perspektivisch hinwill, ließ er am Sonntag nach dem Debakel mit einem dezenten Hinweis durchblicken: "Wir wissen, dass die Mannschaften, die über uns sind, gerade Dortmund, Bayern und Leipzig, das haben, was wir noch nicht haben. Daran müssen wir arbeiten, das braucht noch seine Zeit."