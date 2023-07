Nach dem Stimmungs-Hoch folgt der XXL-Test - Tousart vor Debüt?

Union Berlin ist gute zweieinhalb Wochen nach dem Trainingsstart noch nicht in Bestform. Der 3:0-Erfolg gegen Rapid Wien machte aber Laune auf mehr.

Ein bisschen ungläubig waren die Verantwortlichen und Spieler des 1. FC Union schon. Zum ersten Heimspiel der Vorbereitung waren am Mittwochabend 17.284 Besucher gegen Rapid Wien (3:0) gekommen. Inklusive der 685 Rapid-Anhänger machten die Zuschauer richtig Alarm.

Das beeindruckte auch Trainer Urs Fischer. "Die Stimmung war fast wie in der Bundesliga. Ich war auch überrascht. Die Leute haben sich auf diesen Moment gefreut. Die Mannschaft hat es ein bisschen zurückgezahlt. Die Fans haben Tore gesehen. Es herrschte eine tolle Stimmung", sagte Fischer. Nach der Pause hatten Doppel-Torschütze Kevin Behrens und Neuverpflichtung David Datro Fofana einen letztlich ungefährdeten Sieg herausgeschossen. Vor dem Wechsel mangelte es laut Fischer an Präzision.

Trimmel: "Es fehlt noch einiges. Das ist auch normal"

Das sehen auch seine Schützlinge so. "Es fehlt noch einiges. Das ist auch normal. Wir sind jetzt auch in einer Phase, in der wir sehr müde sind. Wir steigern die Minuten jetzt in den Testspielen", sagte Union-Kapitän Christopher Trimmel, der von den Anhängern beider Lager gefeiert wurde. Trimmel spielte vor seinem Wechsel zu Union im Jahr 2014 sechs Jahre lang für die Wiener.

Mehr Einsatzzeit für etliche Union-Profis dürfte es auf jeden Fall am Samstag (15 Uhr) geben. Denn das Vorbereitungsspiel gegen den Zweitligisten Holstein Kiel findet über vier Mal 30 Minuten statt. Fischer kündigte an, dass die Beanspruchung im XXL-Test pro Spieler zwischen 30 und 60 Minuten betragen könnten.

Neuzugang Tousart trainiert erstmals mit dem Team

Vielleicht dürfen die Fans dann das Debüt von Lucas Tousart beobachten. Der Ex-Herthaner stand gegen Wien noch nicht im Kader. Der Mittelfeldmann trainierte am Donnerstagvormittag erstmals mit seinen neuen Kollegen. "Ich freue mich, dass er da ist. Es gilt, mit ihm auch zu sprechen, was er alles schon gemacht hat", sagte Fischer.

Tousart war nicht mit Hertha ins Trainingslager nach Österreich gereist. Er trainierte in Berlin mit einer Gruppe von Spielern, die Hertha verkaufen will beziehungsweise muss. Im Fall Tousart ist das geglückt.

Das er ausgerechnet beim Lokalrivalen gelandet ist, sorgte in Berlin schon für Aufregung. Nicht aber bei Fischer: "Lucas Tousart hat nicht die Jugend bei Hertha verbracht. Er ist vor drei Jahren aus Frankreich zu Hertha gekommen. Das ist nicht zu vergleichen."