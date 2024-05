Nach dem Pokaleinzug: Viele offene Fragen beim FCS

Die 3. Liga ist mit Platz fünf abgeschlossen, der Pokaleinzug durch den Finalsieg über den FC Homburg realisiert worden. Nun steht der 1. FC Saarbrücken vor einem Neuaufbau.

Die Qualifikation für den DFB-Pokal ist durch das 2:1 gegen Homburg geschafft. Der anschließende Urlaub wird dafür aber kürzer ausfallen beim FCS. Denn: Der Trainer und Manager Rüdiger Ziehl muss in Saarbrücken ein neues Team aufbauen.

Zu den bereits verabschiedeten Spielern werden wohl auch Julius Biada (20 Einsätze, kicker-Notenschnitt 3,67), Frederik Recktenwald (ohne Liga-Einsatz), Leo Sahin und Andy Breuer (beide je einmal eingesetzt) den Verein verlassen.

Mit Abwehrspieler Lukas Boeder, dem sieben Mal erfolgreichen Offensivmann Kasim Rabihic und dem früheren Löwen-Spielgestalter Richard Neudecker wollen die Verantwortlichen verlängern, wenn auch nicht um jeden Preis.

Bekommt Jacob noch eine Chance?

Pechvogel Sebastian Jacob (26 Tore in 73 Drittliga-Spielen) will nach seinen zwei Kreuzbandrissen wieder trainieren und sich für einen neuen Vertrag empfehlen. Der bald 31-Jährige hat zuletzt am 15. Oktober 2022 beim 3:2-Heimsieg gegen Zwickau in der 3. Liga gespielt - und war seinerzeit beim Einstand von Ziehl als Trainer mit zwei Toren Matchwinner im Ludwigspark.

Unzufriedener Günther-Schmidt - Vier Neue schon unter Vertrag

Noch keine öffentliche Tendenz gibt es bei Robin Becker (Abwehr), Fabio Di Michele Sanchez (Abwehr) und dem in der Liga nicht eingesetzten dritten Torhüter Finn Kotyrba. Julian Günther-Schmidt (Vertrag bis 2025) ist mit seinen Einsatzzeiten unzufrieden, mit ihm werden Gespräche geführt. Ein Abgang des in 34 Punktspielen eingesetzten 29-Jährigen (kein Tor, kicker-Notenschnitt 3,41) scheint nicht ausgeschlossen.

Der FCS hat für die kommende Saison indes schon vier Neuzugänge (Philipp Menzel für das Tor, Philipp Fahrner, Maurice Multhaupt und Chafik Gourichy für das Feld) unter Vertrag genommen. Mit Luca Kerber (Heidenheim) und Tim Schreiber (Dresden) verlassen jedoch auch zwei Leistungsträger die Saarländer.