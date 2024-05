Nach dem Nackenschlag: Okpala strahlt Zuversicht aus

Dem Punkt in Unterzahl in Verl folgte der Last-Minute-Nackenschlag in Ingolstadt ebenfalls mit einem Mann weniger - der SV Waldhof Mannheim muss weiter um den Klassenerhalt zittern. Kennedy Okpala zeigt sich aber optimistisch.

Zwei Zähler hat Mannheim von seiner Zwei-Spiele-Auswärtstour mitgebracht, zweimal reichte eine Führung nicht, zweimal beendete der Waldhof die Partie mit einem Spieler weniger. Während das 1:1 beim SC Verl in Unterzahl letztlich ein gewonnener Zähler war, so war das 1:1 beim FCI am vergangenen Sonntag zumindest maximal ärgerlich. Denn der Ausgleich der Schanzer fiel erst tief in der Nachspielzeit.

"Sehr bitter", empfand Marco Antwerpen am MagentaSport-Mikrofon den späten Ausgleich bei den Oberbayern, zumal Mannheim dadurch statt vier nur deren zwei Punkte Vorsprung auf einen Abstiegsplatz hat, den der Hallesche FC besetzt. Der hatte eigentlich mit dem 0:1 gegen Unterhaching die Steilvorlage für den SVW gegeben, einigermaßen entspannt in die letzten beiden Spiele gehen zu können, doch daraus wird nun nichts.

"Wir haben viel investiert", erklärte der Waldhof-Trainer, doch mit der Roten Karte gegen Malte Karbstein, der sich nur mit einer Notbremse in der 76. Minute zu helfen wusste, kippte die Begegnung, die sein Team gerade "in den Griff bekommen" hatte. "Dann kriegst du eine Rote Karte, das ist nicht ideal." Und führte in der Summe dann zum Last-Minute-Gegentreffer. In Überzahl hat es Ingolstadt "dann auch gut gemacht", meinte Antwerpen. "Sie haben viele Flanken gebracht. Da hat uns unser Kopfballspieler auch gefehlt."

Abifade kehrt zurück - Okpala ist "zuversichtlich"

Der wird den Mannheimern, die für das anstehende letzte Heimspiel der Saison schon über 10.000 Karten verkauft haben, auch gegen den SV Sandhausen fehlen. Am Samstag um 16.30 Uhr (LIVE! bei kicker) wird Karbstein nicht auflaufen, Samuel Abifade steht nach seiner Gelb-Rot-Sperre, die er sich in Verl eingehandelt hatte, dagegen wieder zur Verfügung.

Der Mittelfeldspieler soll dann mithelfen, den Klassenerhalt einzutüten. Kennedy Okpala, der Mannheim in Ingolstadt in Führung gebracht hatte, gibt sich da äußerst zuversichtlich. "Wir haben zwei Punkte Vorsprung. Wir haben etwas zu verteidigen. Dann machen wir nächste Woche gegen Sandhausen den Sack zu. Wir sind da zuversichtlich."