Nach dem Meistertitel: Straus kündigt "noch bessere" Bayern an

Die Titelverteidigung ist perfekt, nach der fünften Meisterschale in der Frauen-Bundesliga richtete sich der Blick des FC Bayern Richtung Pokalfinale - und auch schon auf die kommende Saison.

Das erklärte Ziel, mit einem Sieg in Leverkusen den Titel vorzeitig in trockene Tücher zu packen, gelang den Frauen des FC Bayern mit einer abgeklärten Vorstellung und einem 2:1-Erfolg. Auch Herbert Hainer war zugegen, der Präsident gratulierte Alexander Straus sowie allen Spielerinnen und bekam wie auch der Erfolgscoach beim gemeinsamen Posieren fürs Meisterfoto ein paar Spritzer Weißbier ab.

Straus wurde vor dem Interview mit DAZN gleich noch ein wenig mehr "erfrischt". Nun endgültig biergeduscht, aber vor allem voller "Stolz" und Euphorie kündigte der 48-Jährige sogleich an, "in der nächsten Saison auch in der Champions League anzugreifen". Sein Team werde in den kommenden Jahren "noch besser werden. Wir werden massiv sein", prophezeite der Norweger nach der zweiten erfolgreichen Titelverteidigung der Münchnerinnen nach 2016.

Wir werden massiv sein. Alexander Straus

Natürlich freute sich auch Linda Dallmann, die nach Georgias Stanways Führungstreffer (18.) nach einer knappen halben Stunde nachgelegt hatte (27.), über den zweiten Titel in Folge. Doch gegenüber DAZN blickte die Nationalspielerin sogleich auf den nächsten möglichen Triumph voraus: "Wir haben am Donnerstag noch ein großes Ziel und feiern nur ein bisschen", sagte die 29-Jährige mit Blick auf das Double, "dann geht's mit voller Konzentration ins Pokalfinale."

Dallmann wehrt sich gegen die kolportierte Wachablösung

Dort warten am Donnerstag in Köln (16 Uhr, LIVE! bei kicker) die mit sieben Punkten Rückstand soeben in die Schranken verwiesenen Kontrahentinnen des VfL Wolfsburg, dem, glaubt man den Worten von Straus, das Ende einer Ära droht. Dagegen wehrte sich Dallmann allerdings energisch: "Ich bin ganz klar dagegen, von einer Wachablösung zu sprechen. Wolfsburg hat über Jahre Titel geholt, auch international, da sind wir noch nicht", mahnte die Torschützin. Aber bei einem eventuellen Pokal-Triumph erneut ein kleines Stück weiter.